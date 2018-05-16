В удмуртском поселке третий раз за семь лет рвутся снаряды

Правообладатель иллюстрации AlEXEI KALACH/TASS Image caption Семь лет назад при взрыве склада боеприпасов в Пугачево погиб военнослужащий

Около двух тысяч жителей удмуртского поселка Пугачево эвакуируются из своих домов из-за взрывов боеприпасов, сообщает МЧС. Детонация вызвана природными пожарами в зоне, где еще после взрывов на складе боеприпасов в 2011 году осталось множество неразорвавшихся снарядов.

Перекрыто движение по автотрассе и железной дороге от села Малая Пурга до Ижевска, сообщила городская администрация удмуртской столицы. Из военного городка близ поселка Пугачево вывели всех жителей, а из соседнего санатория 79 человек перевезли в детский лагерь "Ласточка".

Местные власти рекомендовали жителям не пользоваться дорогами вблизи места взрывов. Подготовлены три пункта временного размещения, но пока никто из местных жителей не изъявил желания туда отправиться, сообщил пресс глава правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Причиной взрывов, по словам главы Удмуртии Александра Бречалова, стало возгорание травы на территории бывшей военной части, где остались снаряды. Для тушения огня вызваны 28 пожарных машин. Кроме того, в регион пришлют пожарный самолет-амфибию, вертолет и два пожарных поезда.

Обстановку на полигоне отслеживают дроны.

Сезон взрывов

Правообладатель иллюстрации AlEXEI KALACH/TASS Image caption В 2011 году взрывной волной были повреждены тысячи домов в десятках населенных пунктов

В 2011 в поселке Пугачево взорвался артиллерийский арсенал министерства обороны России. Тогда погиб один солдат, ранения получили около 100 человек. Взрывы продолжались более суток: пострадали около 3 тысяч жилых домов и 28 тысяч человек были эвакуированы.

Разлетевшиеся при взрыве склада снаряды остались в земле и время от времени детонировали по одиночке, в основном в сезон, когда начинают гореть леса и полевая трава. В частности, в 2015 году в Пугачево произошло несколько взрывов.