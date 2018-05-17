США все еще надеются, что саммит с Ким Чен Ыном состоится

Image caption Джон Боллтон говорит, что Северная Корея могла бы пойти по пути Ливии

Администрация президента Дональда Трампа выразила надежду, что саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, запланированный на июнь, все-таки состоится.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала, что президент Трамп по-прежнему готов отправиться в Сингапур, где 12 июня должна произойти встреча обоих лидеров.

В среду Северная Корея обнародовала возмущенное заявление, в котором говорится, что саммит не состоится, если США будут настаивать на том, чтобы Пхеньян в одностороннем порядке отказался от ядерного оружия.

"Президент готов, если встреча состоится, - заявила Сандерс. - Если этого не произойдет, мы продолжим политику максимального давления [на Северную Корею].

На вопрос самому президенту, состоится ли встреча, Трамп сказал лишь: "Поживем - увидим".

Он подчеркнул, что США по-прежнему настаивают на том, что Северная Корея должна отказаться от ядерного оружия.

Соглашение о проведении беспрецедентной встречи двух лидеров было достигнуто после того, как Северная Корея заявила, что хочет видеть Корейский полуостров безъядерным.

Что это заявление означает на практике, пока не ясно, но Пхеньян пригласил международную прессу присутствовать при разрушении своего основного ядерного полигона в конце мая.

Что вдруг возмутило Северную Корею?

В заявлении Северной Кореи, распространенном государственными СМИ этой страны, говорится, что у Пхеньяна были большие надежды на этот саммит, но что там "глубоко разочарованы", как было сказано, недавними необдуманными заявлениями США.

В заявлении лично упоминается советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы не скрываем, что чувствует по отношению к нему отвращение", - говорится в северокорейском заявлении.

Правообладатель иллюстрации AFP / Getty Images Image caption Южнокорейское телевидение внимательно следит за заявлениями Дональда Трампа и Ким Чен Ына

В телеинтервью в прошедшие выходные Джон Болтон сказал, что Северная Корея могла бы пойти по пути Ливии, которая согласилась на международную проверку, чтобы доказать свой полный отказ от ядерной программы. Подобные заявления беспокоят Пхеньян, так как Северная Корея видела, что через несколько лет после отказа от ядерной программы ливийский лидер Муаммар Каддафи был убит повстанцами, которые пользовались поддержкой со стороны Запада.

Однако вскоре после того как Пхеньян обнародовал свое заявление, Джон Болтон сказал в интервью телеканалу Fox, что, по его мнению, встреча обоих лидеров, скорее всего, состоится.

"Мы пытаемся быть одновременно оптимистами и реалистами", - сказал Болтон.

Неожиданное изменение тона

Лора Бикер, Би-би-си, Сеул

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сееврная Корея заявила, что не собирается отказываться от своей ядерной программы под давлением

Северная Корея потратила годы на создание ядерного оружия лишь ради одной цели - обеспечение выживание режима.

Соответственно, сравнение свертывания ее ядерной программы с тем, что произошло в Ливии или Ираке, как это сделал Джон Болтон, точно не добавит уверенности властям в Пхеньяне. Оба режима - в Ливии и Ираке - были сметены.

Заявление Северной Кореи также следует рассматривать как предупреждение администрации Трампа. КНДР в курсе, насколько Дональд Трамп хочет, чтобы этот саммит состоялся, но и он сам, и его администрация заявляют, что предложение встречи со стороны Пхеньяна - это результат политики максимального давления на Северную Корею.

Очевидно, что подобные слова вызывают в Пхеньяне раздражение.

Северная Корея хочет, чтобы весь мир увидел: КНДР садится за стол переговоров с позиции силы, но опасается, что ей придется идти на уступки.

Северная Корея уже заморозила испытания баллистических ракет, освободила троих граждан США, находившихся в заключении в КНДР, а кроме того, Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи, после чего Пхеньян заявил о демонтаже своего ядерного полигона.

Конечно, северокорейским властям очень не нравится, что администрация Трампа приписывает себе ключевую роль в этой разрядке.

Северная Корея дала ясно понять, что готова отказаться от саммита, если не услышит из Вашингтона более дружественных заявлений.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Северная Корея осовободила троих американских граждан

Что говорится в заявлении Пхеньяна?

"Если США пытаются загнать нас в угол для того, чтобы вынудить нас в одностороннем порядке отказаться от ядерной программы, то нам такой диалог не будет интересен", - говорится в заявление за подписью заместителя министра иностранных дел Северной Кореи, который пользуется значительным влиянием в северокорейском руководстве и в прошлом уже принимал участие в переговорах с США.

За несколько часов до публикации этого текста Северная Корея также отменила встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи, так как Пхеньян недоволен совместными южнокорейско-американскими военными учениями.

Чем Пхеньяну не угодил Джон Болтон?

Джон Болтон - консерватор и сторонник жесткой линии, постоянно выступающий за демонстрацию мощи США, а также сторонник применения силы за рубежом.

В прошлом он говорил, что нанесение превентивного удара по Северной Корее было бы "полностью законным".