Бизнес притормозил Думу: уголовное наказание за санкции откладывается

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Госдума решила отложить на более поздний срок второе чтение поправок в Уголовный кодекс России о наказании за исполнение западных санкций. Накануне их жестко раскритиковал крупный бизнес, но поправки все равно включили в повестку заседания 17 мая.

С просьбой перенести рассмотрение законопроекта о внесении в УК статьи об ответственности как за соблюдение санкций, так и за действия, способствующие их принятию, к депутатам обратился спикер Госдумы Вячеслав Володин. Накануне он допускал такую возможность, а газета "Коммерсант" писала, что если законопроект нужно отложить, то об этом обычно просит Володин.

Володин - автор самой идеи лишать свободы на срок до четырех лет (или штрафовать на 600 тысяч рублей) тех, кто выполняет санкции США и их союзников. Кроме него под законопроектом подписалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и лидеры четырех думских фракций. Однако проект поправок в УК вызвал резкую критику, к которой накануне присоединился Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Володин сослался именно на РСПП и рассказал о "большом количестве обращений" с просьбой "провести дополнительные консультации". Он сказал, что перед вторым чтением можно провести совет законодателей и пригласить на него представителей как бизнеса, так и гражданского общества.

Первое чтение поправок в УК состоялось два дня назад, 15 мая. Тогда же был принят законопроект о контрсанкциях, который вызвал не меньше критики, в том числе за предложение запретить ввоз американских лекарств. После критики депутаты решили убрать из законопроекта названия конкретных товаров и услуг, которые будет иметь право запретить правительство по решению президента, и теперь приняли его во втором чтении.

Бизнес против: "абсолютный кошмар"

Накануне второго чтения сложилась довольно необычная ситуация: крупный бизнес выступил против защиты себя же от санкций с помощью Уголовного кодекса. Причем среди противников введения наказания сроком до четырех лет оказались даже те, кто попал под санкции.

В среду РСПП заявил о "категорической недопустимости принятия" поправок в УК, которые обсуждались на бюро правления союза. "Этот закон необходимо или отложить, или поработать над ним еще. И я, и товарищ [Виктор] Вексельберг, который под санкциями, единогласно голосовали за это", - сказал глава ВТБ Андрей Костин. Сам владелец группы "Ренова" и попавший вместе с ним в апреле под санкции США миллиардер Олег Дерипаска это не комментировали.

"Мы считаем, что это несет ущерб российской экономике, в том числе и по работе с иностранными компаниями и предприятиями, да и с российскими", - пояснил Костин.

Уголовное наказание - чрезмерная мера, нельзя привлекать к ответственности бизнесменов, в том числе иностранных, для которых выполнение санкций является обязанностью, ведь в случае невыполнения они сами рискуют попасть под санкции, говорилось в заявлении РСПП. К тому же президент Владимир Путин выступал против "избыточной уголовной ответственности".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "И я, и товарищ Вексельберг, который под санкциями, единогласно голосовали за это" - так глава ВТБ Андрей Костин рассказал о решении РСПП о недопустимости поправок в УК

Если законопроект с поправками в УК будет принят, то появятся "дополнительные условия для административного давления на бизнес", предупредило руководство РСПП. Об этом - но на условиях анонимности - говорят представители компаний, опрошенных газетой "Ведомости".

"Абсолютный кошмар" - цитирует издание реакцию большинства опрошенных юристов и сотрудников российских и иностранных компаний.

Чего они боятся? Ключевой риск - отсутствие четких критериев нарушения, за которое можно будет привлечь к уголовной ответственности. Отсюда - угроза шантажа возможным уголовным наказанием.

Любая компания, оказавшаяся под санкциями, сможет принуждать партнеров к невыгодной им сделке, обещая в случае отказа пожаловаться в правоохранительные органы, сказал "Ведомостям" партнер юридической фирмы Herbert Smith Freehills Алексей Панич.

Придет человек или компания из санкционного списка США и потребует работать с ней - и что тогда делать? Такого развития событий ожидает опрошенный газетой руководитель крупного банка, попросивший не называть его имени.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption "Мы получили большое количество обращений от делового сообщества" - так спикер Вячеслав Володин объяснил, почему Госдума перенесла второе чтение поправок в УК

За бизнес переживают даже коммунисты из Госдумы, хотя два дня депутаты единогласно голосовали за законопроект о контрсанкциях и уголовной ответственности за исполнение санкций. "Эти законы, к сожалению, могут стать инструментами, которые могут быть использованы для передела бизнеса", - сказал журналистам первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев.

Иностранные компании могут свернуть бизнес в России, они не станут рисковать в ситуации, когда их сотрудникам будет грозить тюрьма, сказал "Ведомостям" - тоже на условиях анонимности - вице-президент крупной зарубежной компании.

А что Титов? На сайте уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова, который принимал участие в президентских выборах, на эту тему заявлений не нашлось.

Не захотел комментировать поправки в УК и глава "Роснано" Анатолий Чубайс. "Не понимаю предмета вообще", - сказал он накануне журналистам. При этом Чубайс похвалил депутатов за то, что убрали из законопроекта о санкциях упоминания конкретных товаров и услуг, которые могут попасть под запрет: "Важно не попадать в принцип "назло бабушке отморозим уши". Сначала было ровно это".

Кто рискует кроме бизнеса

Резко против уголовной ответственности за исполнение санкций и содействие в их принятии выступил глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов. При произвольном правоприменении каждый россиянин рискует оказаться фигурантом уголовного дела, заявил он.

Законопроект настолько не конкретен, что лишение свободы может грозить даже тем, кто поддержал аннексию Крыма, считает Федотов. "Если говорить о действиях, способствовавших введению западных санкций, то, например, и решение о воссоединении России с Крымом тоже было одной из причин введения ограничений. Кого же мы будем за это наказывать?" - сказал он.

А единоросс Андрей Исаев накануне второго чтения законопроектов назвал имя первой потенциальной жертвы - политика Владимира Кара-Мурзу-младшего, "который заявил, что добился введения акта Магнитского в восьми государствах и будет продолжать заниматься этим дальше".

"Это называется явкой с повинной по данному составу, если он будет принят", - предупредил Исаев. В то же время он обещал, что в колонию не будут сажать журналистов, которые занимаются расследованиями.