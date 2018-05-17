В России завели дело на украинских судей по "экзотической" статье

Правообладатель иллюстрации Vladimir Sindeev/Tass Image caption В СКР считают, что украинские судьи нарушили положения устава ООН

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против 15 судей Конституционного суда Украины за то, что они признали декларацию о независимости Крыма несоответствующей украинской конституции.

СКР завел дело по статье 136 Уголовного кодекса России: "Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина".

Как отмечает пресс-служба ведомства, решение украинских судей нарушает право народа на самоопределение, которое закреплено в уставе ООН, в международном пакте "О гражданских и политических правах", а также в решениях Международного суда ООН.

"С учетом положений действующего российского законодательства, иностранные граждане, совершившие преступление в отношении российских граждан, подлежат уголовной ответственности по российскому Уголовному кодексу", - говорится в сообщении СКР.

По словам российского адвоката Вадима Клювганта, статью 136 можно назвать достаточно экзотической.

"Я за всю свою профессиональную жизнь не припомню какого-либо случая применения этой статьи по отношению к кому-либо из граждан или должностных лиц России", - признался юрист в беседе с Би-би-си.

Клювгант также подчеркнул, что согласно Уголовному кодексу России дела против иностранных граждан могут быть возбуждены только в том случае, если их деяния направлены против интересов российских граждан, а защита международных правовых актов в кодексе не предусмотрена.

"Тут тоже есть элемент экзотики, и напрашивается вывод, что мотивация в большей степени политическая, чем правовая", - говорит адвокат.

Кроме того, как отмечает Клювгант, в отношении действующих судей нельзя просто так возбудить уголовное дело, потому что они являются специальными субъектами права - для этого необходимо получить соответствующие разрешения.

Би-би-си ознакомилась с рядом судебных решений по статье 136, находящихся в открытом доступе - по каждому из них судьи отказывали истцам в удовлетворении их требований.

Ранее в мае 19 судей Конституционного суда России попали в базу данных украинского сайта "Миротворец". Украинские активисты, которые занимаются этим сайтом, решили, что российские судьи "пытались легализовать аннексию Автономной Республики Крым", подписав постановление Конституционного суда о принятии Крыма и Севастополя в состав России.

В марте 2014 года Крым был аннексирован Россией на фоне резкого обострения российско-украинских отношений. Вскоре после этого США и некоторые страны ЕС начали вводить санкции в отношении Москвы.