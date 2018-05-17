Загадочная смерть "русского Илона Маска" в СИЗО: что нам известно

Правообладатель иллюстрации Alexei Pavlishak/TASS Image caption Компания Пшеничного должна была разработать 3D-модель подлодки "Варшавянка"

Следственный комитет России сообщил, что бизнесмен Валерий Пшеничный, чье тело было найдено в петербургском СИЗО 5 февраля, покончил с собой, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее СМИ писали, что предприниматель мог быть подвергнут пыткам и убит.

56-летний владелец компании "Новит Про" обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере по делу о хищении денег при строительстве подводной лодки "Варшавянка".

Следствие полагает, что Пшеничный вместе с заместителем главного инженера завода "Адмиралтейские верфи" Глебом Емельченковым завысил цену на создание трехмерной модели подлодки и причинил министерству обороны ущерб в 100 млн рублей.

Почему Пшеничного называли "русским Маском"?

Валерий Пшеничный родился в Кемеровской области, учился в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете (ЛЭТИ). В 1990-е годы он основал компанию "Новит Про", предоставляющую услуги в области проектирования и конструирования судов, кораблей, машин, механизмов и оборудования.

Со временем заказчиками компании стали крупные оборонные заводы, а самого Пшеничного за его успехи друзья стали называть "русским Илоном Маском".

Одной из идей предпринимателя была разработка трехмерной модели подводной лодки. Этот проект должен был помочь подводникам получать доступ к ремонтной документации и чертежам судна в любом месте его дислокации.

Для этого Пшеничный намеревался разработать мобильные дата-центры - небольшие помещения, в которых технические специалисты могли бы изучать виртуальную модель лодки и дистанционно готовиться к ремонту.

В чем суть обвинений?

В 2015 году АО "Адмиралтейские верфи" перечислило на счет "Новит Про" 400 млн рублей в рамках контракта на строительство новой подводной лодки типа "Варшавянка". Затем, по данным следствия, 100 млн из этой суммы были выведены со счетов компании и похищены.

Согласно контракту, компания Пшеничного была привлечена именно для разработки компьютерной 3D-модели подлодки.

В итоге, как сообщали в СКР, в расчеты по контракту были внесены "заведомо ложные сведения об умышленно завышенном количестве моделируемого оборудования и цене работ".

В январе полиция провела обыски в "Адмиралтейских верфях" и в офисе "Новит Про", Валерий Пшеничный и Глеб Емельченков были задержаны.

Сразу после этого адвокат Емельченкова Александр Семченков сообщил "Коммерсанту", что претензии следствия недостаточно обоснованы, так как построены в основном на показаниях Андрея Петрова - одного из руководителей "Новит Про", который заключил досудебное соглашение со следствием.

Издание "Фонтанка" отмечает, что осенью 2016 года Пшеничный сам заподозрил Петрова в хищении средств компании и написал на своего коллегу заявление в полицию, после чего Петрова арестовали.

При этом источник "Коммерсанта" в одной из проектных компаний Петербурга отмечал, что контракты на создание подобных IT-услуг "традиционно заключаются по завышенным ценам".

Что произошло в СИЗО?

По поводу обстоятельств смерти бизнесмена поступает весьма противоречивая информация.

Согласно официальной версии ФСИН, Пшеничный сначала предпринял неудачную попытку самоубийства, а затем, оставшись в одиночестве в камере, покончил с собой.

Однако, как сообщала в апреле "Новая газета" со ссылкой на специалистов бюро судебно-медицинской экспертизы Санкт-Петербурга, самоубийства быть не могло, и на самом деле в СИЗО Пшеничного сначала изнасиловали, а потом убили.

На это указывают, в частности, резаные и колотые раны на теле предпринимателя, сломанный позвоночник и следы спермы на его теле, отмечает издание.

Вдова предпринимателя Наталья Пшеничная также утверждала в беседе с журналистами, что ее мужа убили. По ее словам, он не мог сам наложить на себя руки, так как "по жизни был борец".

Правозащитник Валерий Борщёв в беседе с изданием "Лайф-ньюз" предположил, что Пшеничного могли убить, чтобы скрыть схему хищений на предприятии "Адмиралтейские верфи".

По данным "Новой газеты", перед смертью предприниматель успел передать жене записки, в которых трижды просил: "Никому ничего не плати".

Правообладатель иллюстрации Sergei Kulikov/Tass Image caption ФСИН утверждает, что Пшеничный покончил с собой, когда остался один в камере

В то же время источник во ФСИН сообщал "МК", что перед смертью Пшеничный остался в камере один, хотя вместе с ним там сидели еще три человека. По его словам, двух заключенным увезли в суд, а третьего - на встречу с адвокатом.

Издание также отмечало, что следователи изъяли видеозапись из коридора СИЗО, на которой видно, что к двери камеры никто, кроме сотрудника изолятора, не подходил, а сам сотрудник не заходил в камеру и только заглядывал в глазок.

Кроме того, по информации "МК", у Пшеничного была сильная депрессия: он повторял, что никто ему не помог, несмотря на обещания, а незадолго до смерти сказал одному из своих сокамерников: "Меня все предали".

Что говорят власти?

Внезапная смерть предпринимателя вызвала широкий резонанс. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направляла запросы в прокуратуру Петербурга и ФСИН по поводу обстоятельств происшедшего.

"Я сегодня сделала запросы в прокуратуру Санкт-Петербурга и ФСИН [директору Александру] Корниенко, для того чтобы получить объективную информацию. И либо развеять эти инсинуации, либо предпринять меры для восстановления справедливости", - заявила она.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов на своей странице в "Фейсбуке" назвал случившееся "дичайшей историей".

Он также отметил, что если бы Пшеничный обратился к нему, то мог бы "как минимум - предать дело огласке, которая исключила бы такой ужасный конец".