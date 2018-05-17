Бывшего заместителя Мединского опять задержали - теперь за Эрмитаж

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption В октябре прошлого года суд приговорил бывшего замминистра к полутора годам, но его освободили в связи с отбытием срока

Бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов задержан по делу о хищении не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий "Государственного Эрмитажа". Осенью прошлого он был приговорен за хищение к полутора годам колонии, но его освободили в зале суда.

Как говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР), в преступную группу, по данным следствия, входили также директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики минкультуры Борис Мазо и руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников (он также был задержан).

"По данным следствия, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации", - говорится в заявлении СКР.

16 и 17 мая следователи вместе с сотрудниками ФСБ провели обыски, в том числе по месту жительства подозреваемых, сообщает СКР и публикует фотографии, сделанные во время обыска.

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"Дело реставраторов"

В октябре 2017 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил Пирумова к полутора годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве в рамках "дела реставраторов", однако он был сразу освобожден в связи с отбытием срока в СИЗО.

Экс-чиновник признал вину в организации преступной группы с целью хищения бюджетных средств, выделенных на реставрацию Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге и еще нескольких музеев и монастырей.

Согласно материалам дела, чиновники минкульта выстроили схему, в рамках которой тендеры на реставрационные работы с завышенной сметой выигрывали подконтрольные им компании. После этого участники группы подписывали акты о приеме несуществующих работ, а выделенные деньги делили между собой.

Мазо и Колесников также оказались на скамье подсудимых по этому делу. Мазо признал вину и освобожден от тюрьмы в связи с отбытием срока, Колесников, который занимался обналичиванием похищенных средств, был приговорен к условному сроку.

Пирумов был задержан в марте 2015 года по подозрению в хищении средств, выделенных из бюджета на реставрацию объектов культурного наследия, и до приговора суда находился в СИЗО.

В июне 2017 года сообщалось, что участники "дела реставраторов" погасили ущерб, нанесенный министерству культуры.

Следствие назвало Пирумова организатором преступной группы, которая договорилась похитить бюджетные средства при реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге и еще нескольких музеях и монастырях.

По версии следствия, заместитель Владимира Мединского создал преступную группу в 2012 году. Сам министр говорил, что "дело реставраторов" стало для него "настоящим шоком".

В пятницу, 18 мая, премьер Дмитрий Медведев должен представить новый состав правительства России.