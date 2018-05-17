Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Аркадий Ротенберг считается давним другом Владимира Путина

Бизнесмен Аркадий Ротенберг, находящийся под западными санкциями, не владеет объектами недвижимости в Германии, заявили его представители. Они назвали вымыслом публикации в СМИ о скупке предпринимателем зданий в нескольких немецких городах.

"Во-первых, ни он сам, ни близкие к нему компании не имеют никакого отношения к указанным объектам. Во-вторых, ему не известен никто из людей и/или компании, которые приводятся журналистом в статье", - говорится в комментарии, полученном Би-би-си.

"В нынешних условиях для бизнесмена инвестиции в ЕС являются заведомо рискованными, а значит нецелесообразными в принципе", - подчеркнули представители бизнесмена.

Ранее в четверг немецкий телеканал SWR и газета Berliner Zeitung опубликовали совместное расследование, в котором утверждалось, что структуры Ротенберга владеют в Германии объектами общей стоимостью более миллиарда долларов, якобы купленными в обход наложенных на Ротенберга санкций ЕС.

Речь идет о комплексе зданий Kurfuerstendamm-Karree и отеле Stue в Берлине, здании оперы в Мюнхене, офисном комплексе LES 1 в Гамбурге и отеле Sofitel во Франкфурте-на-Майне.

Кто такой Аркадий Ротенберг?

Аркадий Ротенберг - росийский бизнесмен, состояние которого оценивается Forbes в 3 млрд долларов. В рейтинге того же издания "Короли госзаказа-2018" Ротенберг занимает третье место.

Пресса называет Ротенберга другом президента Путина - в молодости бизнесмен и политик занимались в одной секции самбо. Он утверждает, что дружба с Путиным никак не облегчает ведение бизнеса. Брат Ротенберга Борис также известный бизнесмен, а сын Игорь - был топ-менеджером ряда крупных компаний.

Компания "Стройгазмонтаж", принадлежащая Ротенбергу, выступала генподрядчиком строительства моста в Крым. Компания получила подряд без конкурса - как сообщалось, из-за отсутствия конкурентов.

Аркадий Ротенберг попал в санкционные списки ЕС 30 июля 2014 года "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности Украины, ее суверенитету и независимости".

В соответствующем документе ЕС Ротенберг характеризовался как "старый знакомый президента", который "заработал свое состояние во время правления Путина".

С 2014 года Ротенберг также находится под американскими санкциями.