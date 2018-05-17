"Летальная стадия свободы": американская статья про Крымский мост возмутила Россию

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Колонка журналиста Тома Рогана в журнале Washington Examiner за один день превратила третьестепенное американское издание в одно из самых цитируемых СМИ в России и привела к уголовному делу, перспективы которого очень туманны.

15 мая консервативный еженедельник Washington Examiner с тиражом в 40 тысяч экземпляров опубликовал в рубрике "Мнение" статью своего постоянного колумниста под названием Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge ("Украине следует взорвать путинский крымский мост).

В тексте говорилось, что "Украине стоит разрушить части моста", чтобы послать сигнал от Киева Москве, что украинцы не согласны с "приданием официального характера" краже Путиным территории.

Автор достаточно подробно описывал, как именно стоит послать этот сигнал, чтобы избежать жертв среди мирного населения и не поставить под удар украинскую авиацию.

"К счастью, Украина располагает средствами, которые позволят нанести удар с воздуха по мосту таким образом, чтобы по крайней мере временно вывести его из строя", - написал он.

Он признал, что подобные действия вызовут обострение конфликта, но заявил, что его обострение неизбежно в любом случае.

Что это за издание и кто такой Том Роган

Британец Том Роган уже несколько лет активно сотрудничает с британскими и американскими изданиями, однако в последнее время в качестве эксперта его приглашает только консервативный телеканал Fox News.

Издание Washington Examiner называет своими главными конкурентами такие газеты, как The Hill и Washington Post, однако, по словам корреспондента Би-би-си в США, гораздо менее влиятельно.

В частности, сайт Similarweb оценивает посещаемость этого сайта за последние полгода примерно в 10 млн уникальных пользователей. Для сравнения, посещаемость Washington Post за те же шесть месяцев этот же сайт оценивает в 227 млн пользователей, The Hill - в 63 млн, а сайта Си-эн-эн - в 535 млн.

Впрочем, журнал может похвастаться тем, что его читает президент США. В мае Дональд Трамп хвалил в "Твиттере" одну из статей на сайте Washington Examiner (в которой хвалили его).

Как волна возмущения докатилась до Думы и Кремля

Первой на публикацию обратила внимание главред государственного информагентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

"Американский еженедельник Washington Examiner разместил статью с призывом бомбить Крымский мост. Еще раз. Американское СМИ призывает нанести удары с воздуха по нашему мосту", - написала она.

Вскоре после этого волна возмущения поднялась в Госдуме, Совете Федерации и стала одной из центральных тем в государственных СМИ.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала статью подстрекательством к совершению международного теракта, добавив, что это "летальная стадия свободы по-американски", а сенатор Франц Клинцевич усмотрел в призыве Рогана экстремистский и террористический характер.

Посольство России в США потребовало от журнала объяснений, "насколько данный материал отражает его редакционную политику".

"Свобода слова не может служить оправданием призыва к террористическому акту и убийству людей", - говорилось в заявлении.

Дипломаты напомнили, что "российское законодательство предусматривает возможность уголовного преследования лиц, выступающих с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности, публичным оправданием терроризма, осуществляющих пропаганду терроризма".

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Идею об уголовном деле поддержал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это можно оценивать как безумие, я бы даже сказал, что это такое уродливое проявление некачественной журналистики, но граничащее с призывами, на которые есть смысл обратить внимание правоохранительным органам, в том числе Соединенных Штатов Америки", - заявил он.

Власти Крыма комментировали статью, как готовый план теракта. "Безопасность Крымского моста обеспечена надежно и в полном объеме. Наши вооруженные силы и спецслужбы готовы пресечь любые провокационные действия, откуда бы они ни исходили" написал глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов на своей странице в "Фейсбуке".

Как отреагировало российское следствие

Реакция Следственного комитета не заставила себя ждать. В четверг ведомство возбудило уголовное дело о призывах к совершению терактов в отношении американского журналиста.

Следствием назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, проводятся следственные действия, чтобы установить, есть ли в статье призывы к терроризму.

"Одновременно проводится доследственная проверка в отношении редактора еженедельного интернет-журнала Washington Examiner по факту публикации упомянутой статьи Тома Рогана", - говорится в заявлении СК.

Впрочем, перспективы этого дела не очень понятны - даже если дело дойдет до суда и будет вынесен обвинительный приговор, договора об экстрадиции у США и России нет.

В самом издании Washington Examiner заявления российских властей пока не комментировали. Роган в своем "Твиттере" активно публикует гневные комментарии и поступающие ему угрозы, не пытаясь оправдываться.

На вопрос обозревателя РИА Новости Владимира Корнилова, понимает ли он, что согласно российскому законодательству, стал террористом, Роган ответил: "Хорошо. Значит теперь я нахожусь в компании российских патриотов - таких как Алексей Навальный".