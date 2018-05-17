Россия осталась без медалей чемпионата мира по хоккею. Она проиграла Канаде

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Сборная России по хоккею проиграла Канаде со счетом 4:5 и впервые с 2013 года не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира.

По ходу матча в четвертьфинале российские хоккеисты трижды уступали в счете, но смогли отыграться. Победный гол канадцы забили в овертайме.

Чемпионат мира в Дании стал первым для сборной России под руководством нового главного тренера Ильи Воробьева, который сменил Олега Знарка.

Бывший тренер принял решение уйти из сборной после того, как выиграл с ней золотые медали Олимпиады в Пхенчхане.В отличие от Олимпийских игр, на чемпионат мира смогли приехать хоккеисты, выступающие в НХЛ. В частности, за сборную Канады выступает один из лучших современных хоккеистов, форвард "Эдмонтон Ойлерс" Коннор Макдэвид.

Российская сборная провела на чемпионате в общей сложности восемь матчей и проиграла только три из них: против Чехии и Швеции в предварительном этапе чемпионата и матч против Канады в четвертьфинале.