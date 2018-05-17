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Украинский суд арестовал руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского на 60 дней по подозрению в госизмене. В России Следственный комитет возбудил встречное уголовное дело, а в поддержку Вышинского уже готовится пикет.

Арест без альтернативы

Херсонский городской суд арестовал руководителя РИА Новости-Украина, гражданина этой страны Кирилла Вышинского до 13 июля. Ему вменяется статья о государственной измене. Она не предполагает меры пресечения, альтернативной содержанию под стражей.

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обыском в офис РИА Новости-Украина в Киеве 15 мая. В этот же день Кирилла Вышинского задержали возле его дома в Киеве.

На брифинге в Киеве силовики подтверждали, что провели "пять санкционированных обысков" по делу журналистов РИА Новости-Украина: два из них в офисах и три - по домашним адресам.

Как сообщил 17 мая Украинским Новостям заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко, всего служба вызвала допрос по делу Вышинского 47 человек.

В чём подозревают Вышинского

Как заявил 15 мая замглавы СБУ Виктора Кононенко, Вышинский по заданию российских властей проводил подрывные акции в Крыму и самопровозглашённых республиках Донбасса. При этом, по версии СБУ, из России Вышинскому через Сербию поступали деньги - 53 тысячи евро ежемесячно, позже они распределялись в Киеве.

По словам Кононенко, руководитель РИА Новости-Украина был тайно награждён медалью "За возвращение Крыма". Фототографии его наград и документов опубликовала в своём Фейсбуке представитель СБУ Украины Алёна Гитлянская.

Также при обыске у Вышинского был найден российский паспорт - по данным Следственного комитета России, Вышинский получил российское гражданство в 2015 году.

17 мая в суде Вышинский заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины отсылали фотографии с обыска по его делу в средства массовой информации.

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"Я расписался рядом с их подписями под статьей, в которой было сказано, что я не имею права, как и те, кто еще расписывается дальше, разглашать какие-либо данные следственных действий. А уже в момент проведения, даже до окончания этих следственных действий, фотографии со следственного действия в моей квартире появились в интернете и широко тиражировались", - заявил Вышинский в суде.

"У меня в этот момент были изъяты все мобильные устройства с доступом в интернет. В моем помещении находились сотрудники СБУ, которые делали фотографии и отсылали их в средства массовой информации", - добавил он.

Голоса в защиту

17 мая российская Госдума потребовала от Киева незамедлительно освободить главреда РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

Она приняла заявление, где призывает ОБСЕ и Совет Европы "занять принципиальную позицию в отношении неоднократных фактов нарушения прав журналистов на Украине"

В документе действия киевских властей названы "откровенным произволом" со стороны Службы безопасности Украины".

На сайте Совета Европы 17 мая появилось заявление генерального секретаря организации Турбьерна Ягланда в защиту Вышинского. В заявлении говорится, что Совет Европы обеспокоен задержанием журналиста и последствиями, к которым оно может привести с точки зрения свободы СМИ в стране.

Замглавы правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Рейчел Денбер заявила, что власти Украины "должны немедленно разъяснить" ситуацию, в частности, представить доказательства для "обоснования крайне серьёзных уголовных обвинений, выдвинутых против Вышинского".

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир заявил, что действия СБУ в отношении сотрудников и руководителя агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского являются прямым террором против журналистов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "возмутительными" и "вопиющими" действия СБУ. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявлял, что МИД направит ноту властям Украины в связи с задержанием.

Дело против дела

Следственный комитет России в связи с задержанием Вышинского возбудил уголовное дело "по факту воспрепятствования законной деятельности журналиста и привлечения заведомо невиновного лица к уголовной ответственности".

В Москве 18 мая состоится пикет в защиту Вышинского. Столичные власти согласовали проведение акции "против незаконных арестов и обысков, которым подверглись на Украине журналисты" перед зданием посольства Украины по адресу Леонтьевский переулок, 18. Запланированное число участников - до 300 человек.