Сергея Скрипаля выписали из больницы

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Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль выписан из больницы, сообщает Национальная служба здравоохранения Британии.

"Хорошие новости, Сергей Скрипаль достаточно здоров, чтобы выписаться из районной больницы Солсбери", - цитирует агентство Рейтер заявление директора больницы Кары Чарльз-Баркс.

Дочь Сергея Скрипаля Юлию выписали из больницы 9 апреля.

66-летний Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта.

Британские власти считают, что против них могли применить нервно-паралитическое вещество класса "Новичок", а за нападением с высокой вероятностью стоит Россия. Москва отвергает все обвинения.

"Дело Скрипаля" стало причиной большого дипломатического скандала. В конце марта британскому премьеру Терезе Мэй удалось убедить лидеров ЕС в том, что за нападением стоит Россия.

22 марта английский суд разрешил взять пробы крови у Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и передать их для независимого анализа экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). 12 апреля эксперты организации заявили, что власти Британии правильно идентифицировали вещество, которым отравили экс-полковника ГРУ и его дочь.

23 марта по итогам переговоров лидеры стран ЕС официально согласились с правительством Великобритании в том, что Россия с очень высокой степенью вероятности несет ответственность за нападение на Скрипалей.

Несколько дней спустя США и более десятка стран Евросоюза объявили о выдворении российских дипломатов со своей территории в связи с отравлением.

К 28 марта о высылке российских дипломатов объявили 26 стран, Вашингтон выслал 60 российских дипломатов.