Пассажирский лайнер потерпел крушение на на Кубе. На борту было 104 человека

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Пассажирский самолет потерпел крушение на Кубе. На борту было 104 человека, сообщают СМИ.

Самолет Boeing 737 государственной кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion, вылетевший из аэропорта Гаваны, упал вскоре после взлета. Он направлялся в город Ольгин на востоке Кубы.

Очевидцы сообщают, что над местом падения виден большой столб дыма. Официальных данных о жертвах и пострадавших пока нет.

К месту крушения прибыл глава Кубы Мигель Диас-Канель. В свою очередь российское посольство на острове не исключило, что на борту могли быть россияне, однако точной информации на этот счет у дипломатов пока нет.

Государственные СМИ утверждают, что, хотя самолет выполнял внутренний кубинский рейс и принадлежал Cubana de Aviacion, фактически он был сдан в аренду другой компании - мексиканской Damojh - и весь экипаж воздушного судна состоял из иностранцев.

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