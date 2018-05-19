Нападение на православный храм в Грозном: есть погибшие
- 19 мая 2018
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В столице Чечни Грозном четыре человека напали на церковь Архангела Михаила.
В результате нападения, по разным данным, погибли два полицейских и один прихожанин. Нападавшие были убиты.
Двое полицейских и еще один прихожанин получили ранения.
"Бандиты были вооружены десятью бутылками с горючей смесью, двуствольным обрезом, из которого они вели огонь", - цитирует Интерфакс заявление сотрудника полиции.
Кроме того, сообщается, что у нападавших с собой были пистолеты, ножи и небольшие топорики.
На месте происшествия проводятся следственные действия.
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