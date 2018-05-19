Актриса фильма "Айка" о мигрантах в Москве признана лучшей в Каннах. Золотая пальмовая ветвь у японца Корээды
Самал Еслямова, исполнившая главную роль в фильме "Айка" о жизни мигрантов в Москве, получила приз Каннского фестиваля как лучшая актриса.
Главный приз - Золотую пальмовую ветвь 71-го Каннского фестиваля получил японский режиссер Хирокадзу Корээда за фильм "Магазинные воришки" о семье мелких мошенников, подбирающих бездомного ребенка.
Гран-при фестиваля достался Спайку Ли за комедийный триллер "Черный клановец".
Фильм рассказывает основанную на реальных событиях историю о том, как полицейский-афроамериканец из Колорадо-Спрингс внедряется в местную ячейку Ку-клукс-клана.
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Лучшим актером жюри Каннского фестиваля признало Марчелло Фонте, сыгравший в фильме Маттео Гарроне "Собачник", а лучшим режиссером - поляка Павла Павликовского, снявшего фильм "Холодная война".
В 2015 году Павликовский получил "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке за фильм "Ида".
Это первый Каннский фестиваль после того, как киноиндустрию всколыхнул скандал с сексуальными домогательствами.