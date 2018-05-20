Мэра греческих Салоников жестоко избили

  • 20 мая 2018
Спутники мэра (крайний слева) пытались удержать нападавших Правообладатель иллюстрации EPA
Image caption Спутники мэра (крайний слева) пытались удержать нападавших

Мэр второго по величине города Греции Салоники Яннис Бутарис оказался в больнице после того, как на него напала группа людей.

75-летний градоначальник получил удары в голову и ноги. Группа националистов, разъяренных его появлением на акции памяти, била его бутылками.

Бутарис, хорошо известный своими антинационалистическими взглядами, 19 мая днем приехал принять участие в памятной церемонии по случаю годовщины убийства этнических греков турками в ходе Первой мировой войны.

По заявлению председателя городского совета Салоников Калипсо Гулы, группа людей требовала, чтобы Бутарис покинул церемонию в память о так называемом "Понтийском геноциде" (это было преднамеренное физическое уничтожение коренного греческого населения исторического Понта, осуществленное правительством младотурок и продолженное кемалистами в период 1914—1923 годов в Османской империи).

Гула рассказал, что несколько мужчин кидали в мэра города бутылки и наносили удары по его голове и ногам, в итоге Бутарис упал.

"Это был кошмар", - сказал сам Бутарис греческим СМИ. "На меня напали сразу несколько человек".

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Image caption Мэра Салоников ударили по голове

Помощники мэра помогли ему скрыться от нападавших и отвезли его в больницу, где он пробыл всю ночь с субботы на воскресенье.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас назвал нападавших "праворадикальными хулиганами, которые должны понести ответственность за свои действия".

В левой правящей партии страны Сириза происшедшее назвали "фашистской попыткой запугать мэра".

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Image caption После ЧП мэру пришлось провести ночь в больнице

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