Мэра греческих Салоников жестоко избили

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Спутники мэра (крайний слева) пытались удержать нападавших

Мэр второго по величине города Греции Салоники Яннис Бутарис оказался в больнице после того, как на него напала группа людей.

75-летний градоначальник получил удары в голову и ноги. Группа националистов, разъяренных его появлением на акции памяти, била его бутылками.

Бутарис, хорошо известный своими антинационалистическими взглядами, 19 мая днем приехал принять участие в памятной церемонии по случаю годовщины убийства этнических греков турками в ходе Первой мировой войны.

По заявлению председателя городского совета Салоников Калипсо Гулы, группа людей требовала, чтобы Бутарис покинул церемонию в память о так называемом "Понтийском геноциде" (это было преднамеренное физическое уничтожение коренного греческого населения исторического Понта, осуществленное правительством младотурок и продолженное кемалистами в период 1914—1923 годов в Османской империи).

Гула рассказал, что несколько мужчин кидали в мэра города бутылки и наносили удары по его голове и ногам, в итоге Бутарис упал.

"Это был кошмар", - сказал сам Бутарис греческим СМИ. "На меня напали сразу несколько человек".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Мэра Салоников ударили по голове

Помощники мэра помогли ему скрыться от нападавших и отвезли его в больницу, где он пробыл всю ночь с субботы на воскресенье.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас назвал нападавших "праворадикальными хулиганами, которые должны понести ответственность за свои действия".

В левой правящей партии страны Сириза происшедшее назвали "фашистской попыткой запугать мэра".