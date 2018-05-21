Месси впервые в истории в пятый раз выиграл "Золотую бутсу"

  • 21 мая 2018
Леонель Месси Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Месси пять раз получал самую престижную премию мирового футбола "Золотой мяч"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси стал обладателем "Золотой бутсы" по итогам сезона 2017-2018. Это рекордная пятая "Золотая бутса", завоеванная аргентинцем.

С получением пятой "Золотой бутсы" Месси стал обладателем рекордного количества этих трофеев за всю историю футбола. На втором месте - форвард испанского "Реала", португалец Криштиану Роналду с четыремя наградами.

"Золотая бутса" присуждается по итогам каждого сезона национальных чемпионатов Европы лучшему форварду среди всех национальных команд.

Месси в нынешнем сезоне получил 68 очков, забив 34 гола. Он всего на четыре очка опередил форварда британского "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха.

  • Лионель Месси - 34 гола (68 очков)
  • Мохаммед Салах - 32 (64 очка)
  • Гарри Кейн - 30 (60 очков)

30-летний Лионель Месси на протяжении всей профессиональной карьеры выступает за испанский клуб "Барселона".

С ним команда четыре раза выигрывала самый престижный европейский клубный футбольный турнир - Лигу чемпионов.

Месси - один из самых титулованных футболистов в мире. Он девятикратный чемпион Испании, семикратный обладатель Суперкубка страны, трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА.

Кроме того, Месси пять раз получал самую престижную премию мирового футбола "Золотой мяч" - награду, которая ежегодно вручается ФИФА лучшему футболисту мира.

Похожие темы

Новости по теме