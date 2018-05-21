Британский регулятор Ofcom открыл еще три дела против телеканала RT
Британский регулятор Ofcom открыл еще три дела против телеканала RT. Таким образом, общее количество проверок британского регулятора в отношении RT выросло до 10.
Как заявила представитель регулятора, на этот раз внимание Ofcom привлек выпуск новостной программы Crosstalk, и два выпуска новостей.
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Как и с прошлыми семью делами в отношении RT, регулятор увидел в этих программах признаки нарушения принципа объективности. В Ofcom пристально изучат программы RT на предмет "непредвзятости новостей и новостных программ", заявила представитель регулятора.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала возбуждение дел против своего канала в "Твиттере".
Crosstalk описывается на сайте телеканала как "флагманская программа RT". Это ток-шоу на политические темы, в ходе которого давний ведущий RT Питер Лавелль "задает прямые и сложные вопросы своим гостям и требует от них конкретных ответов", говорится на сайте канала.
18 апреля стало известно, что Ofcom открыл семь расследований в отношении RT. Прежде всего это было связано с освещением российским каналом отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
С момента событий в Солсбери на RT наблюдается значительное увеличение числа программ, которые требуют разбирательства на предмет возможного нарушения правил, заявили тогда в Ofcom.
Британский телекоммуникационный регулятор Ofcom - независимая организация, не находящаяся в подчинении у правительства.
Подобные расследования в отношении RT Ofcom уже проводил. В ноябре 2014 года Ofcom усмотрел нарушения в работе RT - тогда речь шла о четырех сюжетах, связанных с освещением украинского кризиса.
Претензии британского регулятора заключались в том, что телеканал представляет события на Украине исключительно с позиции российских властей, в то время как, согласно британскому кодексу вещания, все вопросы, и особенно касающиеся важных политических событий и вызывающие противоречия, должны освещаться беспристрастно.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда прокомментировала расследование Ofcom фразой "Тучи над Би-би-си сгущаются", вероятно, имея в виду, что в случае, если против российского вещателя в Британии будут приняты санкции, та же участь ждет и российское представительство Би-би-си.
Телекомпания RT, финансируемая правительством России, ведет вещание на английском, испанском, французском и арабском языках. Передачи RT доступны по кабельным и спутниковым телесетям во многих странах мира.
Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян ранее описывала телеканал как "открыто представляющий российский взгляд на мир".