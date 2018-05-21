Правообладатель иллюстрации ZURAB DZHAVAKHADZE/ TASS Image caption Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян ранее описывала телеканал как "открыто представляющий российский взгляд на мир"

Британский регулятор Ofcom открыл еще три дела против телеканала RT. Таким образом, общее количество проверок британского регулятора в отношении RT выросло до 10.

Как заявила представитель регулятора, на этот раз внимание Ofcom привлек выпуск новостной программы Crosstalk, и два выпуска новостей.

Как и с прошлыми семью делами в отношении RT, регулятор увидел в этих программах признаки нарушения принципа объективности. В Ofcom пристально изучат программы RT на предмет "непредвзятости новостей и новостных программ", заявила представитель регулятора.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала возбуждение дел против своего канала в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @M_Simonyan Наш эфир нескончаемый источник расследований Офкома. Все никак не найдут, к чему придраться, но не теряют надежды — открыли ещё 3 новых инвестигейшнс. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 21 мая 2018 г.

Crosstalk описывается на сайте телеканала как "флагманская программа RT". Это ток-шоу на политические темы, в ходе которого давний ведущий RT Питер Лавелль "задает прямые и сложные вопросы своим гостям и требует от них конкретных ответов", говорится на сайте канала.

18 апреля стало известно, что Ofcom открыл семь расследований в отношении RT. Прежде всего это было связано с освещением российским каналом отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

С момента событий в Солсбери на RT наблюдается значительное увеличение числа программ, которые требуют разбирательства на предмет возможного нарушения правил, заявили тогда в Ofcom.

Британский телекоммуникационный регулятор Ofcom - независимая организация, не находящаяся в подчинении у правительства.

Подобные расследования в отношении RT Ofcom уже проводил. В ноябре 2014 года Ofcom усмотрел нарушения в работе RT - тогда речь шла о четырех сюжетах, связанных с освещением украинского кризиса.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После возбуждения первых семи дел против российского канала за него вступилась представитель МИД Мария Захарова. Новые расследования она пока не комментировала

Претензии британского регулятора заключались в том, что телеканал представляет события на Украине исключительно с позиции российских властей, в то время как, согласно британскому кодексу вещания, все вопросы, и особенно касающиеся важных политических событий и вызывающие противоречия, должны освещаться беспристрастно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда прокомментировала расследование Ofcom фразой "Тучи над Би-би-си сгущаются", вероятно, имея в виду, что в случае, если против российского вещателя в Британии будут приняты санкции, та же участь ждет и российское представительство Би-би-си.

Телекомпания RT, финансируемая правительством России, ведет вещание на английском, испанском, французском и арабском языках. Передачи RT доступны по кабельным и спутниковым телесетям во многих странах мира.

Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян ранее описывала телеканал как "открыто представляющий российский взгляд на мир".