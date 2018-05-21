В Индии отмечена вспышка смертельного вируса Нипах

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Переносчик вируса - разновидность рукокрылых млекопитающих

Власти Индии утверждают, что в штате Керала на юго-западе страны девять человек погибли, заразившись вирусом Нипах. От этого крайне опасного вируса, чрезвычайно беспокоящего ВОЗ, нет вакцин, 70% заболевших умирают.

Анализы подтвердили Нипах у троих погибших, другие шесть образцов пока проверяют. Еще 25 человек госпитализированы с симптомами этой инфекции в индийском городе Кожикоде.

Вирус Нипах (NIV) возглавляет список из 10 самых опасных инфекционных заболеваний, вспышки которых Всемирная организация здравоохранения считает наиболее вероятными.

Министр здоровья штата Керала Раджеев Седанандан рассказал Би-би-си, что медсестра, которая ухаживала за пациентами, тоже умерла.

"Мы отправили образцы крови и жидкостей предполагаемых жертв вируса в Национальный институт вирусологии в Пуне. Пока у нас есть подтверждение, что Нипах вызвал три смерти, - объяснил он. - Мы пытаемся не позволить болезни распространиться, так как ее лечение сведено лишь к поддерживающей терапии".

Природные переносчики вируса - летучие лисицы, близкие родственники летучих мышей, которые питаются фруктами. Чиновники сообщали, что в домах погибших от инфекции находили манго, надкусанные летучими лисицами.