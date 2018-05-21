Актер Хью Грант женится. Впервые

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Грант и Эберштейн вместе уже много лет

Британский актер Хью Грант объявил, что готовится к своей первой свадьбе. 57-летний артист женится на телепродюсере из Швеции Анне Эберштейн.

Грант и Эберштейн вместе уже много лет. В 2012 года будущая супруга родила Гранту сына, а в 2015 - дочь. У пары есть и еще один ребенок, рожденный уже в 2018 году, но его пол и имя журналистам неизвестны.

В общей сложности детей у Гранта пятеро. Еще двоих - мальчика Феликса и девочку Табиту - родила его бывшая партнерша Тинглан Хон.

Грант, которого нередко называли одним из самых завидных женихов Голливуда, снискал себе репутацию закоренелого холостяка. 57-летний актер отличается от большинства своих собратьев по цеху тем, что ни разу не был женат.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Какое-то время Грант встречался с британской актрисой и моделью Элизабет Хёрли

Однако за плечами у Гранта-холостяка несколько громких романов. Он встречался с актрисами Сандрой Буллок и Дрю Бэрримор, а также кинопродюсером Джемаймой Хан, ныне женой известного пакистанского спортсмена и лидера партии "Техрик-е-Инсаф" Имрана Хана.

Пик актерской славы Гранта пришелся на 1990-е годы. Тогда он сыграл одну из главных ролей в романтической комедии "Четыре свадьбы и одни похороны", исторической драме "Разум и чувства", фильмах "Ноттинг-Хилл", где его партнершей была Джулия Робертс, и "Дневник Бриджит Джонс" с Рене Зельвегер.

В 1995 году актер оказался в центре скандала. В Лос-Анджелесе Гранта арестовали за непристойное поведение в компании проститутки Дивайн Браун. Актер не стал оспаривать штраф в размере 800 фунтов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В сиквеле анимационного фильма о медвежонке Паддингтоне Грант сыграл главного злодея

Позже Грант принес публичные извинения и назвал свой поступок "безумным действием".

В 2003 году вышла мелодрама "Реальная любовь", где Грант сыграл одну из самых известных своих ролей, вымышленного премьер-министра Великобритании.

В прошлом году актер сыграл в фильме "Паддингтон-2" о приключениях британского плюшевого медвежонка. Грант сыграл антагониста главного героя - самовлюбленного актера, утратившего былую славу и теперь снимающегося в рекламе собачьего корма.