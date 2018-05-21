Японский альпинист погиб при восьмой попытке взойти на Эверест

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Курики последние девять лет не оставлял попыток зайти на Эверест

Японский альпинист Нобуказу Курики погиб при восьмой попытке восхождения на Эверест - самую высокую гору мира. Курики последние девять лет пытался зайти на Эверест без использования дополнительного кислорода.

Курики оставалось зайти на Эверест, чтобы завершить программу "7 вершин" - побывать на главных пиках шести частей света.

Восхождение на Эверест без дополнительного кислорода - удел элиты альпинизма и до сих пор удавалось лишь нескольким десяткам человек. У Курики же вообще не было опыта восхождения на восьмитысячники.

Нашли в палатке

Тело 35-летнего альпиниста утром в понедельник нашли в палатке на высоте 7 400 метров - в 1400 метрах от вершины - сопровождавшие его шерпы.

В 2012 году Курики несколько дней провел в снежной пещере, спасаясь от непогоды.

После той попытки Курики отморозил девять пальцев на руках, которые пришлось ампутировать. Это однако не остановило японского восходителя - в 2015 году он попробовал снова, вновь безуспешно.

Во время последней попытки взойти на гору Курики много писал в соцсетях и выкладывал видео. В воскресенье он написал: "Я чувствую боль и сложность этой горы".

Тело японца доставят в столицу Непала, рассказал агентству Рейтер представитель непальского министерства туризма.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Каждый год разрешение на восхождение на Эверест получают более 300 человек

Несколько недель назад Эверест покорил гражданин Китая, потерявший на горе обе ступни в 1975 году.

В минувшее воскресенье на горе погиб гражданин Македонии.

Эверест (непальское название - Сагарматха, тибетское - Джомолунгма и китайское - Шэнмуфэн) - самый высокий пик мира. Высота горы - 8848 метров.