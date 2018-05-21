Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Обамы будут работать не только за кадром, но и в кадре. Вместе и по отдельности.

Барак и Мишель Обама подписали многолетний контракт с компанией Netflix, занимающейся производством и показом в интернете фильмов и телепередач.

44-й президент США и его жена будут снимать для Netflix фильмы и сериалы на самые разнообразные темы, в том числе, возможно, займутся документальным и научно-популярным кино, а также сериалами и экранизацией литературных произведений.

Специально для этого Обамы основали собственную компанию под названием Higher Ground Productions, которая и подписала контракт с Netflix.

"Во времена, когда мы работали в государственном аппарате, одной из самых простых радостей для нас было встречать невероятных людей из всех сфер жизни, помогать им делиться своим опытом с широкой аудиторией, - говорится в заявлении Барака Обамы. - Поэтому мы с Мишель так воодушевлены нашим партнерством с Netflix и надеемся, что сможем помочь взрастить талантливые, творческие голоса, которые способны продвигать идеи сочувствия и понимания между людьми, помогать им делиться своими историями с остальным миром".

Сообщается, что Обамы будут работать не только за кадром, но и в кадре. Вместе и по отдельности.

Мишель Обама, в свою очередь, отметила, что "они с Бараком всегда верили в силу рассказчиков - они вдохновляли нас, заставляли по-новому взглянуть на мир вокруг и помогали открыть другим наши мысли и наши сердца".

Представитель Netflix Тед Сарандос подтвердил факт подписания контракта. По его словам, Барак и Мишель Обама - одни из самых уважаемых и широко узнаваемых в мире публичных фигур, и у них есть уникальная возможность исследовать и отмечать истории людей, внесших значительный вклад в свою социальную группу - тех, кто стремится изменить мир к лучшему.

"Мы невероятно горды, что они [Барак и Мишель Обама] выбрали Netflix в качестве площадки для реализации своей невероятной способности рассказывать истории", - заявил Сарандос.

Бывшая личная помощница Барака Обамы во времена его работы в Белом доме, Фириал Говашири, также работает в Netflix - она один из топ-менеджеров компании.

Фильмы, которые уже в ближайшем будущем планируется снять при участии бывшего президента США и его жены, будут доступны всем 125 миллионам подписчиков Netflix в 190 странах мира.

Сервис известен своими телесериалами, документальными и научно-популярными фильмами о различных сферах жизни.