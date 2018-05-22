Ройзман уходит в отставку из-за отмены выборов мэра Екатеринбурга

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Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман объявил о том, что покидает свой пост. Причина - решение об отмене прямых выборов мэра города, принятое по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Ройзман объявил об уходе в отставку, отказавшись подписывать поправки в устав города, в соответствии с которыми отменяются прямые выборы мэра.

Евгений Ройзман считается оппозиционным мэром, он победил на выборах в 2013 году и выдвигался от партии "Гражданская платформа", которой в тот момент руководил бизнесмен Михаил Прохоров. Срок его полномочий должен был закончиться в сентябре этого года.

Отмену прямых выборов, осуществленную 3 апреля законодательным собранием Свердловской области - это собрание выше рангом, чем городская дума областного центра - Ройзман назвал обманом жителей и предательством интересов города.

Пропустить Twitter пост , автор: @roizmangbn Поправки в Устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра - прямой обман жителей и предательство интересов города. Не стану в этом участвовать. Подал в отставку. — Евгений Ройзман (@roizmangbn) 22 мая 2018 г.

Мэр Екатеринбурга отныне будет выбираться городскими депутатами из числа кандидатов, отобранных некоей конкурсной комиссией. Эти изменения должны были быть утверждены городской думой, однако Ройзман отказался ставить эти поправки на голосование.

"Нас поставили в ситуацию, когда мы обязаны легитимизировать чужое решение. Я ни при каких обстоятельствах принимать участие в этом не буду. Сегодняшнее заседание закрыто. Объявляю вам, что я не желаю в этом участвовать и ухожу в отставку", - заявил Ройзман, слова которого приводит издание Znak.com.

Глава горизбиркома Екатеринбурга Илья Захаров пояснил Интерфаксу, что теперь Ройзман должен написать заявление об отставки, а гордума проголосовать за не. "Пока это только заявление", - сказал он.

Как устроена власть в Екатеринбурге

Должность мэра - главы города и одновременно председателя городской думы - была во многом представительской, реальные хозяйственные полномочия были у сити-менеджера. Эти изменения в систему управления города были внесены после того, как в 2013 году оппозиционный кандидат, глава скандально известного фонда "Город без наркотиков" Евгений Ройзман при поддержке партии миллиардера Михаила Прохорова выиграл выборы в Екатеринбурге.

Пост сити-менеджера занимает Александр Якоб, он был утвержден депутатами гордумы в октябре 2013 года.

Инициатива отмены прямых выборов мэра принадлежала губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву (после возвращения Екатеринбургу его исторического имени относящаяся к нему область сохранила советское название).

В конце марта Куйвашев внес в облдуму законопроект. "Схема управления городами, когда депутаты на конкурсной основе выбирают главу города, неоднократно доказывала свою эффективность. Екатеринбург уже выбирал через конкурс сити-менеджера и выбор был достойный, - заявил тогда губернатор.

2 апреля в Екатеринбурге прошел митинг против отмены выборов мэра, участники которого требовали отказаться от принятия законопроекта и отправить губернатора в отставку. На следующий день областное законодательное собрание проголосовало за отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга.

Ройзман тогда заявил, что ни при каких обстоятельствах не будет подписывать поправки в устав города, отменяющие выборы.

Где в России еще выбирют мэров

После отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга в России осталось всего несколько крупных городов, где жители по-прежнему могу выбирать градоначальников.

Массово отказываться от прямых выборов мэра российские регионы стали после реформы местного самоуправления 2014 года. Она позволила регионам самостоятельно определять, каким образом они избирают глав муниципальных образований - напрямую голосованием жителей или голосованием в представительных органах власти.

Прямые выборы, в частности, сохраняют в Кемерове, Новосибирске, Хабаровске и еще нескольких крупных городах (см. карту).

Екатеринбург - четвертый по численности населения город России. Помимо него в списке мегаполисов руководителями которых были избраны кандидаты не от "Единой России" есть Новосибирск (третье место после Москвы и Петербурга по количеству жителей), где в 2014 году мэром стал коммунист Анатолий Локоть.

Избранный горожанами мэр Ярославля Евгений Урлашов - близкий соратник основателя партии "Гражданская платформа" миллиардера Прохорова - был арестован через год с небольшим после победы на выборах по обвинению в получении взятки и спустя три года приговорен к 12,5 годам в колонии строгого режима.