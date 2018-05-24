Путин предложил Шувалову возглавить ВЭБ. Рекордные убытки - не помеха

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2015 году после введения санкций Шувалов сказал на форуме в Давосе, что русский человек никогда не отдаст своего лидера и готов ради него потреблять меньше продуктов и меньше электричества

Ожидания СМИ оправдались: Игорь Шувалов, который покинул пост первого вице-премьера России, будет руководить госкорпорацией Внешэкономбанк (ВЭБ). Президент Владимир Путин сделал ему это предложение на встрече в Константиновском дворце.

"Спасибо за доверие, не подведем", - сказал Шувалов в ответ на предложение. Позже Путин подписал указ о назначении Шувалова.

Шувалов сменит Сергея Горькова, который пришел в ВЭБ в феврале 2016 года, а до этого был топ-менеджером Сбербанка.

ВЭБ - госкорпорация, которая призвана финансировать крупные инвестпроекты и уже несколько лет терпит крупные убытки.

Еще во вторник, 22 мая, о готовящемся назначении Шувалова сообщило издание The Bell. В тот же день об этом с уверенностью писали агентство Рейтер и газета "Ведомости".

По данным The Bell, встрече в Константиновском дворце предшествовала еще одна, и на самом деле Путин сделал предложение Шувалову еще 20 мая.

Карьера Шувалова в правительстве

Игорь Шувалов работал в правительстве 13 лет, занимая ключевую должность первого заместителя при премьер-министре Путине и затем Медведеве.

Шувалов хотел возглавить ВЭБ или уйти в частный бизнес еще несколько лет назад, рассказывал телеканалу "Дождь" знакомый чиновника. Все это время он входил в наблюдательный совет Внешэкономбанка.

Первый вице-премьер давно просился в отставку у Путина и, наконец, получил добро, сообщил телеканал 24 апреля со ссылкой на источник в аппарате правительства.

Рекордные убытки

ВЭБ испытывает проблемы из-за наличия на балансе плохих активов, связанных с кредитованием убыточных проектов, и уже два года пытается их решить.

По данным на начало 2016 года около половины активов банка находились в статусе проблемных.

В 2017 году убыток ВЭБ составил рекордные 287,7 млрд рублей, что более чем в 2,5 раза превышает показатель 2016 года (111,9 млрд рублей).

"Этот институт развития, чтобы он именно таким и стал, нужно поддержать, нужно будет его докапитализировать", - сказал Путин на встрече с Шуваловым.

ВЭБ в его нынешнем виде - госкорпорация без банковской лицензии - возник в 2007 году. Его задачей является финансирование крупных инвестпроектов с целью создания условий для экономического роста и стимулирования инвестиций. Согласно меморандуму о финансовой политике ВЭБа, он должен был инвестировать средства в безубыточные проекты.

Однако во время кризиса в 2009-2010 годах ВЭБ начал выдавать многомиллиардные кредиты на проекты, которые имели мало шансов окупиться, в результате чего банк оказался переполнен проблемными активами. Как проблемные были квалифицированы в том числе кредиты, которые банк выдавал на инфраструктуру для Олимпиады в Сочи в 2014 году.

До введения санкций США в 2014 году деньги для выдачи кредитов ВЭБ зачастую занимал у иностранных инвесторов и банков, в результате чего к середине 2015 года у банка накопилось около 20 млрд долларов внешних долгов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сергей Горьков был назначен руководить Внешэкономбанком в момент его кризиса

"Тяжелый портфель"

Внешэкономбанк по-прежнему сильно зависит от помощи государства. Летом 2017 года правительство сократило бюджетную помощь банку на треть - со 150 до 100 млрд рублей.

В 2018 году ВЭБ уже потратил почти всю годовую субсидию из бюджета на выплаты по внешним долгам, рассказывал "Ведомостям" заместитель председателя правления ВЭБа Николай Цехомский.

Пик выплат по долгам банка приходится именно на 2018 год: их размер составляет $2,9 млрд, $2 млрд из которых составляют выплаты по еврооблигациям. В прошлом году ВЭБ с выплатами справился, погасив в феврале выпуск еврооблигаций на $750 млн, а в ноябре на $600 млн.

На спасение госкорпорации Владимир Дмитриев, занимавший тогда пост председателя ВЭБа, просил 1 трлн рублей (16 млрд долларов). В результате он ушел со своего поста, а на его место был назначен Сергей Горьков, который до этого был заместителем председателя правления Сбербанка.

Вместе с Горьковым в ВЭБ из Сбербанка ушли 55 менеджеров топового уровня, рассказывал Греф.

"Я, конечно, понимал, что банк находится в сложном состоянии, но некоторые аспекты на тот период сильно недооценивал. Я не думал, что настолько тяжелый портфель в целом. Я думал, он полегче", - рассказывал Горьков в интервью "Ведомостям" в конце декабря 2017 года.

"Сергей Николаевич многое сделал, чтобы банк возродился и снова встал на ноги, - сказал Путин на встрече с Шуваловым. - Думаю, что у вас будет очень хорошая команда". А по поводу будущего места работы Горькова выразился так: "В отношении Сергея Николаевича тоже есть определенные идеи, но мне бы хотелось, чтобы вы пока все вместе поработали".