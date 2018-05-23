Гарри и Меган: первый выход в свет после свадьбы

Правообладатель иллюстрации PA

Принц Гарри и его супруга Меган впервые вышли в свет в качестве семейной пары. Во вторник они приняли участие в чаепитии в Букингемском дворце, посвященном принцу Чарльзу.

В честь 70-летнего юбилея принца Чарльза королевская семья проводит ряд торжественных мероприятий, на одно из которых и приехали молодожены.

Свадьба принца Гарри и Меган состоялась в Виндзоре в субботу. Новоиспеченная семья пока не отправилась в свадебное путешествие. Ни маршрут, ни даты этого путешествия не раскрываются.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принц Гарри объявил минуту молчания в память о жертвах прошлогоднего нападения в Манчестере

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Выйдя замуж за принца Гарри, Меган открыла свою страничку на интернет-сайте королевской семьи

День рождения Чарльза, который в этом году отметит 70-летний юбилей, приходится на ноябрь.

В преддверии этой даты в саду Букингемского дворца прошло чаепитие.

На приеме присутствовали более шести тысяч представителей благотворительных организаций, которые поддерживают Чарльз и его супруга Камилла.

В эти дни в Британии поминают жертв взрыва в Манчестере, прогремевшего год назад. Поэтому в Букингемский дворец были также приглашены сотрудники служб спасения, которые оказывали помощь пострадавшим в этом теракте.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принц Чарльз в ноябре отпразднует свое 70-летие

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пока неясно, где молодожены проведут медовый месяц

Обращаясь к гостям, принц Гарри объявил минуту молчания в память о жертвах нападения в Манчестере.

Затем он с большим теплом рассказал о заразительной энергии своего отца и его энтузиазме в благотворительной работе.

"Это, безусловно, сподвигло меня и Уильяма участвовать в делах, которые нам очень дороги, и делать все, чтобы изменять мир к лучшему", - сказал он.

"Папа, ты просил, чтобы сегодняшнее мероприятие не было посвящено тебе, но, прости меня, если я тебя не послушаюсь, как бывало в моем детстве. Вместо этого я хочу попросить всех здесь присутствующих сказать тебе спасибо за твой невероятный труд длиной в почти 50 лет", - добавил он.

В понедельник Кенсингтонский дворец представил три официальных фотографии, сделанных в день свадьбы.

Правообладатель иллюстрации THE DUKE AND DUCHESS OF SUSSEX / ALEXI LUBOMIRSKI

Принц Гарри и Меган Маркл, получившие титул герцога и герцогини Сассекских, поблагодарили всех, кто принял участие в свадебном торжестве.

В Британии их бракосочетание на каналах Би-би-си и ITV в среднем одновременно смотрели по 11 млн зрителей.

Более 110 тыс. человек вышли на улицы Виндзора, чтобы увидеть брачную процессию.