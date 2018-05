Греф уволил аналитиков, выпустивших жесткий отчет о "Газпроме"

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Начальник отдела и эксперт инвестиционного подразделения Сбербанка лишились работы после критики бизнес-стратегии "Газпрома". В отчете речь шла о том, что главными выгодоприобретателями крупных проектов стали подрядчики, в том числе компании Ротенберга и Тимченко.

Написавший этот отчет специалист аналитического отдела корпоративно-инвестиционного подразделения банка Sberbank CIB Александр Фэк и глава отдела Александр Кудрин уволены с 23 мая.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что документ был выпущен с нарушением внутренних регламентов компании и грубыми нарушениями этических норм.

"Фактически его автор делал выводы из непроверенных, неподтвержденных данных, тем самым дезинформируя рынок. Что это - безответственность или сознательная провокация, я не могу сказать. Однако наши стандарты профессионализма не позволяют нам терпеть столь непрофессиональные действия, поэтому Sberbank CIB принял решение с автором отчета и лицами, допустившими выход отчета, расстаться", - цитирует Интерфакс заявление Грефа, переданное пресс-службой банка.

"Уход руководителя Sberbank Investment Research Александра Кудрина планируется по соглашению сторон", - уточнил в разговоре с Би-би-си представитель Sberbank CIB.

Еще накануне стало известно, что уволился автор отчета Фэк. Об этом сам аналитик сообщил изданию РБК. Он сказал, что был инициатором подготовке отчета о "Газпроме".

Руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев подтвердил, что Фэк уволен. "В данном случае, к сожалению, мы имеем дело с непрофессиональным отчетом, выполненным с явными нарушениями не только внутренних нормативных документов нашей компании, но и с нарушением этических норм, - заявил он. - Согласившись с нашими доводами, автор отчета покинул компанию Sberbank CIB".

Нашумевший отчет

В отчете Sberbank CIВ, который был разослан подписчикам 8 мая, а затем отозван, в частности, говорится, что строительство газопроводов "Сила Сибири", "Северный поток-2" и "Турецкий поток" по контракту с "Газпромом" ведут "Стройтрансгаз", контролируемый Геннадием Тимченко, и "Стройгазмонтаж", основанный Аркадием Ротенбергом, причем из разных вариантов маршрута прокладки трубы был выбран более затратный.

Оба эти бизнесмена входят в ближний круг президента России Владимира Путина и находятся под санкциями США и Евросоюза.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Руководители "Газпрома" и Сбербанка Алексей Миллер (слева) и Герман Греф (справа) вошли в список самых высокооплачиваемых топ-менеджеров России по версии Forbes

"Газпром" после Сечина

В октябре прошлого года Фэк написал еще один вызвавший большой отклик отчет, одна из глав в котором называлась "Rosneft: We Need to Talk About Igor" ("Роснефть": давайте поговорим об Игоре").

Действия главы "Роснефти" Игоря Сечина были названы одной из главных причин неэффективности нефтяной компании, а долг компании оценен в 73 млрд долларов, что почти вдвое превышает официальные данные, приводимые "Роснефтью".

Документ вызвал скандал в финансовых кругах и был переписан.

Отчеты аналитиков Sberbank CIB пишутся на английском языке и предназначены для клиентов инвестиционного подразделения Сбербанка, среди которых иностранные портфельные инвесторы, работающие с российскими ценными бумагами и акциями российских компаний.

В открытый доступ тексты с критикой крупнейших российских монополий попали через Telegram-каналы.

"Мы представляем наиболее полную информацию о ситуации и динамике во всех значимых для рынка отраслях. Всесторонний анализ российского финансового рынка - основа нашей работы", - говорится на сайте аналитического отдела Sberbank CIB.

Уволенный в среду руководитель аналитического отдела Sberbank CIB Александр Кудрин не является родственником главы Счетной палаты, бывшего первого вице-премьера Алексея Кудрина. Об этом сам финансовый эксперт говорил в эфире радиопрограмм Русской службы Би-би-си.