МВД: Британия становится "кокаиновой столицей" Европы

Правообладатель иллюстрации PA Image caption В 2018 году на улицах Лондона были убиты 67 человек; "эпидемию насилия" связывают с наркоторговлей и переделом сфер влияния между уличными бандами

Великобритания быстро становится одним из основных европейских потребителей кокаина, заявил заместитель министра внутренних дел по вопросам безопасности Бен Уоллес.

Коммуникационные технологии открыли много новых возможностей торговцам наркотиками: они получили безопасную среду для общения и могут как никогда быстро заводить связи, считает Уоллес.

Распространение технологий шифрования позволяет наркоторговцам избавляться от промежуточных этапов на пути к покупателю. "Молодые люди сегодня могут заказать наркотики, а у банд - албанских, сербских или даже местных - появилась возможность поставлять большие количества прямо к порогу", - говорит замминистра.

"В то же время Британия быстро становится крупнейшим потребителем кокаина в Европе, то есть существует высокий спрос со стороны потребителей", - добавил политик.

В Британии действительно употребляется немало кокаина. Как говорится в прошлогоднем исследовании Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости, английский Бристоль находится на шестом месте по употреблению наркотика в Европе - в этом городе каждый день употребляется 754,7 миллиграммов кокаина на тысячу человек.

Лондон стабильно входит в четверку европейских городов с наиболее высоким потреблением кокаина, особенно по выходным.

На первом месте в антирейтинге - Барселона, три из пяти верхних строчек занимают города Швейцарии.

По статистике Управления ООН по наркотикам и преступности за 2016 год, около 2,25% взрослого населения Англии и Уэльса употребляют кокаин. В Шотландии цифра чуть выше - 2,5%.

Насилие в провинции

Употребление кокаина "перестало быть уделом яппи и богатых", говорит Уоллес. Потребление наркотика растет в городах и деревнях, что приводит к новой волне передела сфер влияния между занятыми в наркотрафике бандами, но теперь не в городе, а в провинции.

"Сегодня это наркотик, который доступен в изобилии и продается с высокой наценкой, и это подогревает рост насилия", - говорит Уоллес.

"Есть серьезные организованные преступные группы... Они не просто заселяют в дом 15-летнего [дилера] или устраивают наркопритон в доме его знакомого; они дают этим 15-летним оружие, чтобы те защищали территорию ", - рассказывает Уоллес.

"А если 15-летний парень не соглашается с ними сотрудничать, то они безжалостно укрепляют границы своей зоны с помощью насилия, убивая этого человека, убивая местных дилеров, если те встают у них на пути", - продолжает он.

Как говорит парламентарий из партии лейбористов Дэвид Ламми, пронизывающее черный рынок наркотиков насилие порождает паранойю в среде мелких локальных торговцев, и они начинают носить с со бой ножи, чтобы защититься, что провоцирует дальнейший рост насилия.

"Они прячут их в кустах по пути в школу, а на выходных снова находят, потому что им страшно", - говорит Ламми.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ламми отмечает, что у проблемы наркоторговли и насилия на улицах есть расовый аспект

Расовый аспект

С начала года на улицах Лондона убиты более 65 человек, и по этому показателю британская столица обошла Нью-Йорк и Москву. Среди жертв много подростков из семей, приехавших из Африки, Пакистана или арабских стран. Газеты пишут об "эпидемии насилия".

Дэвид Ламми, парламентарий от Тоттенхэма, отметил, что у проблемы есть расовый аспект.

"Если бы за пять месяцев на улицах графств Суррей или Кент убили 50-60 белых молодых людей среднего класса, полиция не ограничилась бы информационными мероприятиями и увеличением субсидий на поддержку малоимущих семей", - сказал Ламми.

"Эта дискуссия совершенно закономерно, как было и в прошлом, упирается в вопросе: важны ли в этой стране жизни чернокожих?" - вопрошает Ламми.

Уоллес ответил, что МВД готовит новые меры для борьбы с засилием холодного оружия на улицах Лондона - перед парламентом в ближайшее время поднимут вопрос о расширении полномочий полицейских на обыски на улицах.

Однако любые изменения будут наталкиваться на нехватку денег, говорит заместитель министра.

"Хотелось бы, чтобы у нас было больше денег. Я пришел на этот пост не для того, чтобы проводить сокращения. Иногда я слышу намеки на то, что у нас будто бы был выбор, и мы решили на этом сэкономить", - сказал он.