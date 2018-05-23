Новый тренер "Арсенала" Унаи Эмери: провал в "Спартаке" и триумф в ПСЖ

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Эмери тренировал французский клуб "Пари Сен-Жермен", который в прошлом сезоне стал чемпионом французской Лиги 1

Лондонский клуб "Арсенал" объявил о назначении новым главным тренером испанца Унаи Эмери. Он сменил Арсена Венгера, покинувшего свой пост в конце этого сезона после 22 лет руководства клубом.

Перед переходом к канонирам 46-летний Эмери тренировал французский клуб "Пари Сен-Жермен", который в прошлом сезоне стал чемпионом французской Лиги 1.

Под руководством испанца клуб также выиграл четыре французских кубка. До ПСЖ Эмери привел к успеху клуб "Севилья", который три года подряд побеждал в Кубке УЕФА.

"Унаи всю свою карьеру показывает прекрасные результаты. В числе его воспитанников - одни из самых талантливых футболистов в Европе. Его подопечные играют в интересный прогрессивный футбол, который прекрасно подойдет "Арсеналу", - сказал исполнительный директор "Арсенала" Иван Газидис.

Что сказал Эмери?

В числе наиболее вероятных кандидатур на пост главного тренера "Арсенала" рассматривался помощник тренера "Манчестер Сити" и бывший капитан канониров Микель Артета, но в итоге был выбран Эмери, который, правда, плохо говорит по-английски.

Он откроет новую страницу в истории лондонского "Арсенала" после ухода 68-летнего Венгера, под руководством которого клуб трижды становился чемпионом английской Премьер-лиги и семь раз завоевывал Кубок Англии.

В сезоне 2003-2004 Венгер стал единственным в истории английской Премьер-лиги тренером, который провел свою команду через сезон высшей лиги без единого поражения.

"Я очень рад, что мне доверили важную главу в истории "Арсенала", - сказал Эмери. - Я испытываю большое волнение, потому что становлюсь частью одного из лучших клубов в этом виде спорта. "Арсенал" знают и любят по всему миру за его стиль игры, за готовность растить молодые таланты, потрясающий стадион и то, как происходит управление клубом".

"Я воодушевлен тем, что мы можем сделать вместе, и хочу подарить особые моменты и воспоминания всем, кто любит "Арсенал", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эмери - второй тренер-иностранец в истории "Арсенала"

В апреле Эмери заявил, что покинет ПСЖ после завершения контракта, который истекает в конце сезона. Он принял это решение, несмотря на успешное выступление клуба во французской Лиге 1.

Испанец пришел в ПСЖ из "Севильи" в 2016 году и провел там два сезона.

В 2012 году Эмери поработал главным тренером московского "Спартака", куда он пришел в июне 2012 года. Он получил двухлетний контракт, однако в ноябре 2012 года был уволен руководством клуба после крупного поражения клуба в матче с "Динамо".

Одной из сильных сторон Эмери считается его стремление улучшать качества игроков. В этом сезоне канониры заняли лишь шестое место в Премьер-лиге, поэтому именно его стиль тренерской работы, как считают многие, сможет помочь команде вернуть себе лидирующие позиции.