Пресс-секретаря Навального арестовали на 25 суток за два твита

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Тверской суд Москвы арестовал пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш на 25 суток. Ее признали виновной в повторном нарушении порядка проведения массовых мероприятий.

Поводом для возбуждения в отношении нее административного дела стали два твита от 12 апреля. Уже после этого соратники Навального подали заявку на проведение шествия в центре Москвы, которая была отклонена мэрией.

В итоге согласовать акцию протеста "Он нам не царь", приуроченную к инаугурации Владимира Путина, так и не удалось. На Пушкинской площади 5 мая произошли массовые задержания - по оценке проекта "ОВД-Инфо", всего в Москве были задержаны более 700 человек, в том числе Навальный.

Навальный получил 30 суток административного ареста, суд по его делу состоялся 15 мая. Его также признали виновным в повторном нарушении порядка организации митинга, а еще в неповиновении сотрудникам полиции. В среду Мосгорсуд оставил решение об аресте оппозиционера в силе.

В суде по делу Ярмыш в качестве свидетеля была допрошена юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Это она подавала заявку на акцию "Он нам не царь" 20 апреля. И Соболь, и Ярмыш доказывали суду, что не могли нарушить запрет на призывы на несогласованные митинги и шествия, поскольку сам процесс согласования с властями тогда еще не начался.

Пропустить Twitter пост , автор: @SobolLubov Выступила свидетелем на суде у Киры Ярмыш @Kira_Yarmysh , которую судят за твит, который она написала ещё до того, как стало известно, что мэрия хочет запретить акцию. Как заявитель митинга 5 мая, я получила уведомление только 10 мая. Абсурдное дело даже с т.з. формального закона — Соболь Любовь (@SobolLubov) 23 мая 2018 г.

Ярмыш задержали во вторник, 22 мая, в отделении полиции "Тверское", куда она приехала с доверенностью на право выступить защитником другого соратника Навального, ведущего YouTube-канала "Навальный Live" Руслана Шаведдинова, который на тот момент уже находился в этом ОВД.

Шаведдинова задержали утром в тот же день и составили на него протокол по той же статье. А вечером Тверской суд признал его виновным и арестовал на 30 суток.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Массовые акции оппозиции прошли 5 мая в Москве, Петербурге и многих других городах

В протоколе, в частности, говорилось, что Шаведдинов неоднократно призывал к участию в несогласованной с московскими властями акции протеста сторонников Навального "Он нам не царь", которая прошла в городах России 5 мая.

Полиция усмотрела такие призывы в двух ретвитах, которые сделал Шаведдинов, а также в его выступлении на митинге "За свободный интернет", который прошел на проспекте Сахарова 30 апреля.

Ярмыш в своем протоколе также обнаружила вывод полицейских, что статью о повторном нарушении порядка проведения митингов она нарушила, опубликовав два сообщения в "Твиттере" 12 апреля.

Кроме того, во вторник по той же статье о повторном нарушении был арестован на 30 суток еще один соратник Навального Сергей Бойко.

Как отмечали правозащитники, во время оппозиционной акции 5 мая власти в Москве сменили тактику - сначала были массовые задержания, сопоставимые с событиями 6 мая 2011 на Болотной площади, однако потом административные дела задержанных не доходили до суда или направлялись обратно в полицию для исправления ошибок в протоколах.

В итоге под арестом оказались только Навальный и его соратники.