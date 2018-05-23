Юлия Скрипаль: я надеюсь однажды вернуться в Россию

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Юлия Скрипаль, дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, в своем первом появлении перед камерой после того как она и ее отец были отравлены в английском Солсбери, сказала, что ей очень повезло остаться в живых после покушения.

"Очнувшись после 20-дневной комы, я узнала, что мы оба были отравлены. Мне до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение. Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации", - сказала она в видеообращении, которое транслировало агентство Рейтер.

По словам Юлии Скрипаль, процесс выздоровления был очень медленным и болезненным. "Не хочу вдаваться в детали, скажу лишь, что лечение было инвазивным и глубоко угнетающим. Я благодарна всем замечательным и добрым работникам госпиталя в Солсбери, месте, которое стало мне очень близким".

Сергея и Юлию Скрипаль обнаружили днем 4 марта в центре Солсбери на скамейке в сквере без сознания. До этого они заходили в местный паб The Mill и пообедали в сетевой пиццерии Zizzi.

"Моя жизнь была перевернута с ног на голову, и сейчас я пытаюсь смириться с невероятными изменениями в моей жизни, - рассказала Юлия. - Я стараюсь жить сегодняшним днем и хочу помочь моему отцу до его полного выздоровления. В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну".

33-летнюю Юлию Скрипаль в начале апреля выписали из больницы в Солсбери и перевезли в безопасное место. Сообщалось, что она не желает общаться с прессой и не планирует в ближайшее время никаких интервью или пресс-конференций.

Ее отец, 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, был выписан из больницы на прошлой неделе.

Как говорит Юлия, она решила прервать свою реабилитацию и сделать короткое заявление, чтобы прояснить несколько вопросов.

"Я убедительно прошу всех уважать мою личную жизнь и личную жизнь моего отца. Нам необходимо время для полного выздоровления и принятия всего происшедшего. Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ей воспользоваться".

"Как я говорила в предыдущем заявлении, никто не должен и не может говорить за нас кроме нас самих. Я хотела еще раз поблагодарить всех людей, оказавших мне помощь и поддержку в этот сложный период моей жизни. Моим приоритетом остается мое выздоровление и здоровье моего отца. Спасибо за внимание", - завершила Юлия Скрипаль свое видеообращение.

Отец Юлии - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, а впоследствии высланный в Британию.

Сергея и Юлию Скрипаль обнаружили днем 4 марта в центре Солсбери на скамейке в сквере без сознания.

Отравление Скрипалей привело к серьезному обострению отношений между Британией и Россией: Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва ответила тем же. Вскоре десятки стран поддержали Британию, объявив о высылке российских дипломатов.

Россия требовала совместного расследования отравления и в частности допуска российских специалистов к анализу образцов вещества, которые Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила от Британии через несколько дней после отравления бывшего разведчика и его дочери.

Исполнительный совет ОЗХО не поддержал подобную инициативу России.