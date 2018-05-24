Правительство возьмет в долг, чтобы выполнить "майский указ" Путина

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption "Это решение вытекает из указа, из послания президента", - сказал Силуанов, имея в виду новый "майский указ" Путина

В России будет создан специальный фонд для увеличения государственных вложений в инфраструктуру. Большие траты на инфраструктуру - один из пунктов "майского указа" Владимира Путина. Деньги правительство собирается брать в долг.

О создании фонда объявил на пленарной сессии Петербургского экономического форума первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. По его словам, фонд будет создан в рамках федерального бюджета. Его объем Силуанов оценил примерно в 3% ВВП.

"Чтобы массированно увеличивать государственные вложения в эту часть экономики", - пояснил цель Силуанов.

Это решение поддержали министр экономического развития Максим Орешкин и Алексей Кудрин, который был недавно назначен на пост главы Счетной палаты.

"Это решение вытекает из указа, из послания президента", - пояснил Силуанов. По его словам, это должно помочь экономике расти быстрее.

Одной из целей указа Путина, подписанного в день инаугурации президента 7 мая, стало обеспечение темпов роста экономики России выше мировых, так чтобы она вошла в пятерку крупнейших экономик мира к 2024 году. На данный момент темпы роста российской экономики существенно ниже темпов роста мировой экономики.

Что известно о будущем фонде?

• Фонд, по словам Силуанова, будет создан в 2019 году.

• Его объемы, по словам министра, составят на протяжении шестилетнего периода может достичь 3% ВВП. Объем ВВП России в 2017 году составил более 92 трлн рублей в текущих ценах. По расчетам Би-би-си, объем фонда может быть около 2,7 трлн рублей.

• Власти планируют пополнять фонд не из доходов от продажи нефти и газа, а с помощью долгового финансирования: будут привлекаться деньги на рынке для инвестиций в инфраструктуру.

• С помощью фонда, по словам Силуанова, будут создаваться "дополнительные государственные активы". Эти вложения, по задумке властей, должны стимулировать частный бизнес и заставить его больше средств вкладывать в экономику.

• При этом не будут изменены принципы бюджетной и бюджетное правила, заявил Силуанов. Он также полагает, что благодаря этому фонду темпы роста ВВП увеличатся, а относительная долговая нагрузка, то есть уровень госдолга к ВВП, не вырастет.

• Силуанов также заявил, что налоговая нагрузка на бизнес не вырастет. Произойдет лишь "настройка налоговой" системы - например, будут снижены налоги, негативно влияющие на бизнес, а также правительство собирается выводить бизнесменов и самозанятых из тени.

Что говорят чиновники

Займы для инфраструктурного фонда не должны повлиять на долговую нагрузку, так как они ускорят темпы роста ВВП, согласился с Силуановым Орешкиным.

По его мнению, эта схема сработает только в случае, если государственные инвестиции заставят инвестировать в российскую экономику частный бизнес.

По словам Орешкина, первые проекты будут профинансированы в сфере транспорта и цифровой экономики.

Кудрин сказал, что создание такого фонда целесообразно для выполнения целей, поставленных Путиным, и структурных реформ. Фактически предложение правительства соответствует тому, что ранее предлагали в Центре стратегических разработок, совет которого возглавляет Кудрин.

Сам Кудрин и многочисленные доклады его центра предполагали значительные вложения в инфраструктуру.

Кудрин на сессии Петербургского форума пояснил, что лишь два направления расходов являются производительными для экономики, то есть могут повысить темпы роста ВВП. Это как раз вложения в инфраструктуру и в человеческий капитал.

Чиновники не говорили, будет ли новый фонд решать проблемы дефицита кадров. А Кудрин заметил, например, что России в ближайшие годы будет не хватать 2 млн программистов.

Наиболее резко отреагировала на предложение Силуанова глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, сейчас российская экономика растет на уровне своего потенциала в 1,5-2%,, а увеличение государственных расходов может привести к перегреву экономики и росту инфляции.

"Это происходит во многих странах, где применяют фискальный стимул без достаточных структурных реформ", - пояснила Набиуллина.

Глава ЦБ также не поняла, на внешнем или на внутреннем рынке планирует правительство занимать деньги. Внешнее займы приведут, например, к укреплению рубля, считает она. А внутренние заимствования приведут к укреплению рубля и вытеснению частных инвестиций государственными, предупредила Набиуллина.

По ее словам, рост государственных инвестиций далеко не всегда приводит к росту частных, на что рассчитывают Силуанов и Орешкин. Ключевой темой, по ее словам, станет отбор самих проектов, которые будут финансироваться из фонда.

Майский указ на 25 трлн рублей

7 мая президент Путин подписал указ, в котором прописаны 12 приоритетных проектов на период до 2024 года. Среди них - повышение уровня жизни, снижение уровня бедности в два раза, рост инвестиций, повышение производительности труда, строительство дорог и улучшение демографических показателей.

Свои предложения по указу правительство должно предоставить до 1 октября.

Премьер Дмитрий Медведев оценил стоимость реализации всех задач в 25 трлн рублей. Недостающий объем средств на исполнение указа - в 8 трлн рублей. Остальные 17 трлн рублей уже учтены в бюджетных планах правительства.

Накануне, 23 мая, Медведев поручил минэкономразвития и министерству финансов найти источники финансирования проектов до 6 июля.