"Шанс исправить ошибки": Дмитрий Рогозин возглавит "Роскосмос"

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Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин возглавит госкорпорацию "Роскосмос". По данным СМИ, само федеральное космическое агентство при этом будет превращено в ракетно-космический холдинг.

"Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие", - сказал Рогозин в ответ на предложение президента России Владимира Путина занять пост. Позже Путин подписал указ о назначении нового главы "Роскосмоса".

О том, что Рогозину будет предложено возглавить "Роскосмос", СМИ со ссылкой на источники сообщили еще в середине мая. Сообщалось, что саму госкорпорацию планируется радикально реорганизовать, создав на ее основе ракетно-космический холдинг.

Как писал "Коммерсант", помимо традиционных направлений (спутнико- и ракетостроение) "Роскосмос" также начнет курировать работу корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (средства авиационного поражения и торпедное вооружение) и концерна ВКО "Алмаз-Антей" (системы противовоздушной и противоракетной обороны).

"Рассматривалось два основных варианта дальнейшего трудоустройства Рогозина: в Кремле, при этом речь шла о позиции помощника или советника президента, либо возглавить ракетно-космический холдинг, который планируется создать", - цитировал РБК анонимного собеседника, близкого к Кремлю.

Источник издания в минобороны заявил, что готовящееся назначение Рогозина связано с тем, что "президент ему дал шанс исправить ошибки, допущенные в ходе работы в ВПК".

Скандалы и замены

В качестве вице-премьера Рогозин курировал военно-промышленный комплекс и, в частности, отвечал за строительство космодрома "Восточный", которое сопровождалось коррупционными скандалами и забастовками рабочих.

Первый запуск с космодрома переносили несколько раз, в 2015-м это сделал лично президент. Весной 2016 года запуск "Союза-2.1А" был отложен из-за неполадок в системе управления ракеты-носителя, после чего президент России Владимир Путин объявил Рогозину выговор.

За время, что Рогозин курировал космическую отрасль, девять запусков российских ракет-носителей закончились неудачами.

В новом правительстве место Рогозина займет бывший заместитель министра обороны Юрий Борисов.

Его назначение, по мнению политолога Дмитрия Орешкина, связано с тем, что в правительстве понадобились технократы: "Тут такая здравая логика - нужен просто человек, который управляет конкретным направлением, ставит задачи и добивается их исполнения, а вовсе не занимается политикой", - считает он.

Бывший глава "Роскосмоса" Игорь Комаров занимал эту должность с января 2015 года. По данным "Коммерсанта", его уход связан с системным конфликтом между администрацией корпорации и коллегией Военно-промышленной комиссии.

Например, госкорпорация опровергала выводы вице-премьера о причинах нештатного пуска ракеты "Союз-2" с космодрома Восточный, а он в ответ критиковал управленческие решения и систему контроля качества на предприятиях.