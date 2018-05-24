Следствие: "Боинг" в Донбассе сбили из "Бука" российской 53-й бригады

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"Боинг-777", выполнявший рейс MH17, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года из установки "Бук", принадлежавшей курской 53-й бригаде ПВО российских вооруженных сил. К такому выводу пришла следственная группа, в которую входят представители пяти стран.

Представитель следователей на пресс-конференции рассказал, что точно установку "Бук", из которой был сбит самолет, удалось определить, благодаря ряду ее уникальных особенностей. Они были установлены на основе фото- и видеоматериалов, полученных в том числе из социальных сетей.

"Эти характеристики фактически служат своего рода отпечатками пальцев ракетной установки", - пояснил глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен.

"Все машины в конвое, сопровождавшем ракетную систему, принадлежали российским вооруженным силам", - добавил он.

Также стало известно, что список из примерно 100 подозреваемых, который был у следствия, сейчас сократился до "нескольких десятков". Однако представитель следственной группы отказался назвать имена возможных подозреваемых, ссылаясь на интересы следствия.

Во время пресс-конференции следователи обратились к свидетелям - служащим бригады, их родственникам и друзьям - с просьбой предоставить информацию, которая поможет расследованию.

В состав международной следственной группы входят представители Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины, действующие при поддержке резолюции Совета Безопасности ООН.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На пресс-конференции голландский генпрокурор Фред Вестербеке продемонстрировал обломок ракеты, сбившей самолет

Хронология обвинений

Ранее о том, что ЗРК "Бук" принадлежал российской 53-й бригаде (а именно войсковой части №32406 заявляла независимая экспертно-журналистская группа Bellingcat.

Еще в феврале 2016 года Bellingcat представила публикацию о гибели лайнера - "MH17: Потенциальные подозреваемые и свидетели из 53-й зенитно-ракетной бригады".

Расследователи утверждали, что смогли определить точный номер самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы "Бук". "17 и 18 июля 2014 года на востоке Украины была снята на фото и видео самоходная огневая установка "Бук" под номером 332 российской 53-й зенитно-ракетной бригады, базирующейся в районе города Курск", - говорилось в публикации.

В докладе поименно назывались все те, кто, по мнению Bellingcat, несет ответственность за принятие решения и запуск ракеты в пассажирский самолет: командир бригады, командир 2-го дивизиона, в состав которого могла входить пусковая установка. Командиры батарей и экипажей названы по именам и первым буквам фамилий.

С тех пор Bellingcat опубликовала девять изображений той самой установки.

С 2013 года 53-й бригадой командует полковник Сергей Мучкаев. Он родился в Челябинской области, а в 1997 году закончил Санкт-Петербургское высшее зенитно-ракетное училище.

Свои аккаунты в социальных сетях полковник Мучкаев удалил после публикаций Bellingcat. В паблике войсковой части №32406 в социальной сети "ВКонтакте" можно найти фотографии почетных грамот за подписью Мучкаева, которые публикуют родственники военнослужащих.

Гибель MH17

Крушение "Боинга-777" произошло в небе над восточной Украиной 17 июня 2014 года в 16:20 по местному времени. Самолет следовал рейсом MH17 Malaysia Airlines из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство пассажиров на борту были гражданами Нидерландов.

Ранее международная следственная группа пришла к заключению, что лайнер был сбит ракетой "земля-воздух", пущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук" близ населенного пункта Снежное.

Согласно выводам следственной группы, пусковая установка "Бук", из которой был сбит самолет, была доставлена на Украину из России.

Москва отрицает свою причастность к крушению МН17, выдвигая различные и часто взаимоисключающие версии о вине украинских военных.

В сентябре 2016 года министерство обороны России предоставило свои данные о катастрофе, заявив, что ракета из комплекса "Бук" была запущена не из района Снежного, находившегося под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В октябре 2015 года похожую версию выдвигал производитель установок "Бук" - концерн "Алмаз-Антей". Представители концерна настаивали, что пуск был осуществлен из района населенного пункта Зарощенское, контролировавшегося украинскими войсками.

Вместе с тем Следственный комитет России неоднократно заявлял, что рассматривает в качестве приоритетной версии катастрофы запуск ракеты "земля-воздух" самолетом Су-25 ВВС Украины.