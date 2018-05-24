Дональд Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Трамп и Ким договорились о встрече в начале марта, а 10 мая Трамп назвал дату встречи

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая была запланирована на 12 июня. Об отмене встречи говорится в письме Трампа, направленном северокорейскому лидеру.

"Я очень хотел встретиться с вами. К сожалению, из-за ужасного гнева и открытой вражды в последнем вашем заявлении я считаю невозможным провести эту давно запланированную встречу", - говорится в письме Трампа, которое цитирует Белый дом.

При этом Трамп отметил, что готов встретиться с северокорейским лидером в другой раз.

"Я чувствовал, как между вами и мной выстраивается прекрасный диалог, и в конечном итоге именно этот диалог имеет значение. Я очень хотел бы встретиться с вами когда-нибудь", - написал американский президент.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что письмо Трампа передано в Пхеньян.

Анализ

Михаил Смотряев, Русская служба Би-би-си

Отмену саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына вряд ли можно считать совсем уж неожиданной.

В последние дни заявления высокопоставленных чиновников с обеих сторон не отличались миролюбием: Вашингтон настаивал на выполнении заведомо неприемлемых для Пхеньяна условий, в ответ Северная Корея грозила ядерной войной и называла американское руководство нелестными словами.

Правда, КНДР не отказалась от планов по уничтожению ядерного полигона Пунгери, которое и состоялось в присутствии представителей западной прессы в назначенное время.

Однако практическая ценность этого "жеста доброй воли" сомнительна: западные аналитики полагают, что полигон и так был в нерабочем состоянии после последнего ядерного испытания осенью 2017 года.

В письме Дональда Трампа вновь заметна риторика "большой ядерной кнопки", и это может быть истолковано как откат США к жесткой позиции, господствовавшей в американской администрации в начале года - с режимом Пхеньяна можно разговаривать только с позиции силы.

Интересно, что ужесточение риторики совпало по времени с удалением с поста советника президента по национальной безопасности, считавшегося умеренным генерала Герберта Макмастера и назначением на его место Джона Болтона, имеющего прочную репутацию "ястреба".

В Пхеньяне, кажется, почувствовали угрозу, исходящую от непредсказуемого американского президента. По мнению специалистов, эта угроза подтолкнула Ким Чен Ына к переговорам с США. При этом он полагал, что наличие у КНДР ядерного арсенала и средств доставки делает эти переговоры "встречей равных" и потенциально продуктивными.

Возможно, что это "равенство" и вызвало возражения в Вашингтоне - и в письме Дональда Трампа об отмене саммита можно найти подтверждение этому.

Впрочем, существует и менее зловещее объяснение: обе стороны почувствовали, что в самом начале процесса сделали слишком много уступок. "Покладистость в переговорах - это не достоинство, она наказуема", - говорит кореевед Андрей Ланьков.

Надо заметить, что переходящая на личности критика Пхеньяном американского руководства лично не касалась Дональда Трампа. Да и тон его письма об отмене саммита, за исключением отдельных мест, тоже не выглядит особо угрожающим.

Вероятность встречи Трампа и Кима в будущем все же существует, хотя по состоянию на сегодня никто не возьмется прогнозировать, когда и при каких условиях она может состояться.

При этом надо понимать, что, помимо Соединенных Штатов, Северная Корея ведет переговоры с Китаем и с Южной Кореей. Реакция Пекина и Сеула сейчас будет иметь первостепенное значение. Дальнейшая конфронтация с Пхеньяном для США будет затруднена, если в самом регионе действия Вашингтона натолкнутся на сопротивление союзников и крупных торговых партнеров.

10 мая Трамп написал в "Твиттере", что его встреча с северокорейским лидером пройдет в Сингапуре 12 июня.

Трамп и Ким договорились о саммите в начале марта. Предложение о встрече исходило от северокорейского лидера.

До сих пор ни один из действующих президентов США не встречался лично ни с кем из лидеров Северной Кореи.

Ранее в четверг высокопоставленная северокорейская чиновница назвала вице-президента США Майка Пенса глупым и пригрозила вероятной ядерной войной, если сторонам не удастся договориться.

Чхве Сон Хи заявила, что Пхеньян не будет упрашивать США вести диалог или пытаться убедить Вашингтон занять место за столом переговоров.

В последние дни обе стороны дали понять, что саммит между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может быть перенесен или вовсе отменен.

Пхеньян заявил, что пересмотрит свое решение участвовать в переговорах, если США будут требовать отказа от ядерного оружия в одностороннем порядке.

Дональд Трамп заявил во вторник, что саммит может состояться лишь в случае, если северокорейская сторона выполнит необходимые условия.