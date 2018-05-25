Пожар в "Зимней вишне": задержан начальник кемеровского МЧС

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Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело о халатности против начальника управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова. Он не провел проверку в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня", сгоревшем в марте этого года. Жертвами пожара стали 60 человек, больше половины из них - дети.

Мамонтов задержан. В начале апреля стало известно об обысках в его доме. Тогда же был допрошен прокурор города Олег Заратовский.

Следователи выясняли, почему прокуратура в течение нескольких лет запрещала проводить проверки противопожарной безопасности в "Зимней вишне" и на каком основании торговый центр был включен в число предприятий малого и среднего бизнеса, которые освобождаются от плановых проверок. Однако апрельские обыски у Мамонтова не привели к его задержанию.

Сейчас же следствие заявляет, что начальник кемеровского МЧС нарушил требования закона о пожарной безопасности, когда не запланировал и не провел в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которому принадлежит "Зимняя вишня".

В сообщении СКР уточняется, что проверка должна была состояться до 18 марта 2018 года. 25 марта в торговом центре произошел пожар, жертвами которого стали 60 человек, в том числе 41 ребенок. Пожар начался на последнем этаже, где находились кинозалы и батутный центр.

Кого задерживали ранее

Ранее по делу о пожаре были задержаны семь человек - гендиректор компании-собственника торгового центра Юрий Богданов, генеральный директор самого ТРЦ Надежда Судденок, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, а также инженер-конструктор противопожарной системы Игорь Полозиненко, ее монтажник Александр Никитин и охранник Сергей Антюшин, отключивший систему оповещения после начала пожара.

Последним арестованным до сих пор был начальник пожарного караула "Зимняя вишня" Сергей Генин. Коллеги из МЧС считают, что он действовал по инструкции и не мог спасти людей (о его истории писала Би-би-си).

В деле начальника кемеровского МЧС есть и другой эпизод - о хищении. По версии следствия, он растратил 1,8 млн рублей, выделенных его управлению. Поэтому уголовное дело возбуждено по двум статьям - о халатности и растрате..

Путин требовал найти виновного

Еще в конце марта президент России Владимир Путин на встрече с главой СКР Александром Бастрыкиным поручил найти человека, который поставил свою подпись под документом об осмотре здания "Зимней вишне" в 2016 году с отметкой "без замечаний".

Вскоре Бастрыкин сообщил родственникам погибших при пожаре, что высокопоставленное должностное лицо, препятствовавшее проведению проверок, установлено. Тогда он сказал, что из-за вмешательства этого чиновника была отменена запланированная проверка в 2016 году.

На встрече с родственниками погибших, состоявшейся во время поездки в Кемерово, Путин также говорил, что "два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена".

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев покинул свой пост по собственному желанию спустя неделю после пожара в "Зимней вишне", но уже через десять дней был избран председателем областного парламента.

В мае премьер Дмитрий Медведев объявил состав нового правительства - в него не вошел глава МЧС России Владимир Пучков.

Что говорят пожарные

У пожарных, работавших в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, не было возможности спасти всех людей, заблокированных на четвертом этаже здания, заявила в апреле группа представителей МЧС на специальном брифинге.

Согласно видеозаписи, обнародованной на пресс-конференции, между вспышкой над бассейном и полным задымлением всего этажа прошло меньше полминуты. Уже через пять минут после возгорания на четвертом этаже торгового центра все пути эвакуации были заблокированы токсичными продуктами горения, рассказывал главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

Эвакуации посетителей из торгового центра в первую очередь мешали физически заблокированные выходы. "Если бы они были открыты, если бы сработала система оповещения, люди смогли бы эвакуироваться примерно за 2 минуты 45 секунд", - говорил Еникеев.

Следствие установило, что охранник, который был арестован по делу о пожаре в "Зимней вишне", отключил сигнализацию. Сам он говорил, что система пожарного оповещения не работала с 19 марта.