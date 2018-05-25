"Тигр готовится к прыжку": как чиновники представляют себе реформы в России

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кудрин на форуме рассказал, как правительство Медведева не выполнило "майские указы" Путина

Российская экономика готовится к новому рывку, считают чиновники. Но сначала им нужно реформировать самих себя, то есть государственный аппарат. К такому выводу пришли участники делового завтрака Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме.

"У меня такое ощущение, что правительство сейчас это такой тигр, готовящийся к прыжку", - заявил новый глава Счетной палата Алексей Кудрин после большой порции критики в адрес правительства Дмитрия Медведева.

По его словам, правительство уже начало объявлять сложные структурные реформы и идти на "смелые шаги". В качестве примера смелости правительства Кудрин привел планы повышения пенсионного возраста, о которых в мае впервые заговорил Медведев, а также создание министерства цифрового развития и должности вице-премьера по цифровизации экономики.

Однако, по словам Кудрина, "прыжок" должен начаться с реформы государственного управления. "Скорость принятия решений чудовищна, качество - чудовищно, регуляторная практика - избыточна", - перечислил он главные проблемы госуправления.

"Абсолютная неэффективность и безответственность"

Кудрин также раскритиковал правительство за невыполнение стратегических целей в предыдущих "майских указах" - это документ, который президент Владимир Путин подписал в 2012 году и который предполагал ряд реформ.

"Возьмите предыдущие майские указы. Никто не обсуждает, что цели по темпам роста не выполнены, по производительности труда - не выполнены, по росту инвестиционной экономики - не выполнены", - напомнил Кудрин.

Глава комитета по бюджетам Госдумы Андрей Макаров сказал, что на выполнение указов не хватало денег: "Вот сидят губернаторы. Спросите у любого из них, будут ли они выполнять указ. Нет ни одного сумасшедшего, который встанет и скажет: нет, не буду, потому что у меня нет денег. А у них нет денег".

Реформы надо начать с государственного аппарата, а также повысить ответственность чиновников за результаты их работы, соглашался с Кудриным депутат Макаров: "Мы прекрасно с вами понимаем, что две главные беды - это абсолютная неэффективность и абсолютная безответственность".

Министр экономического развития Максим Орешкин сравнил Макарова с выступлениями Владимира Жириновского, который часто выступает слишком эмоционально. А первый вице-премьер Антон Силуанов попытался успокоить чиновников и депутатов: "Будут ответственные министры и вице-премьеры за конкретные результаты этих реформы".

На завтраке был проведен опрос аудитории, которая в основном состоит из чиновников, бизнесменов и депутатов, и 57% опрошенных заявили, что приоритетной задачей для ускорения экономического роста является реформа управления.

Завтрак Сбербанка проходит на Петербургском форуме каждый год. Утром на него собираются чиновники и бизнесмены, многие из которых до позднего вечера были на вечеринках. Например, в четверг на двух разных мероприятиях выступали группа "Чайф" и британский певец Робби Уильямс.

Некоторые гости завтрака на него не успели. Например, банкир Олег Тиньков и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашев опоздали на завтрак примерно на 15 минут и не смогли пройти в основной зал. Организаторам пришлось искать им места в зале для прессы, а официанты жаловались, что для них не хватает тарелок.

Что обещали сделать чиновники?

На завтраке российские чиновники описали повестку реформ. Русская служба Би-би-си собрала из их выступлений основное.