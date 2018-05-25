"Тигр готовится к прыжку": как чиновники представляют себе реформы в России
Российская экономика готовится к новому рывку, считают чиновники. Но сначала им нужно реформировать самих себя, то есть государственный аппарат. К такому выводу пришли участники делового завтрака Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме.
"У меня такое ощущение, что правительство сейчас это такой тигр, готовящийся к прыжку", - заявил новый глава Счетной палата Алексей Кудрин после большой порции критики в адрес правительства Дмитрия Медведева.
По его словам, правительство уже начало объявлять сложные структурные реформы и идти на "смелые шаги". В качестве примера смелости правительства Кудрин привел планы повышения пенсионного возраста, о которых в мае впервые заговорил Медведев, а также создание министерства цифрового развития и должности вице-премьера по цифровизации экономики.
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Однако, по словам Кудрина, "прыжок" должен начаться с реформы государственного управления. "Скорость принятия решений чудовищна, качество - чудовищно, регуляторная практика - избыточна", - перечислил он главные проблемы госуправления.
"Абсолютная неэффективность и безответственность"
Кудрин также раскритиковал правительство за невыполнение стратегических целей в предыдущих "майских указах" - это документ, который президент Владимир Путин подписал в 2012 году и который предполагал ряд реформ.
"Возьмите предыдущие майские указы. Никто не обсуждает, что цели по темпам роста не выполнены, по производительности труда - не выполнены, по росту инвестиционной экономики - не выполнены", - напомнил Кудрин.
Глава комитета по бюджетам Госдумы Андрей Макаров сказал, что на выполнение указов не хватало денег: "Вот сидят губернаторы. Спросите у любого из них, будут ли они выполнять указ. Нет ни одного сумасшедшего, который встанет и скажет: нет, не буду, потому что у меня нет денег. А у них нет денег".
Реформы надо начать с государственного аппарата, а также повысить ответственность чиновников за результаты их работы, соглашался с Кудриным депутат Макаров: "Мы прекрасно с вами понимаем, что две главные беды - это абсолютная неэффективность и абсолютная безответственность".
Министр экономического развития Максим Орешкин сравнил Макарова с выступлениями Владимира Жириновского, который часто выступает слишком эмоционально. А первый вице-премьер Антон Силуанов попытался успокоить чиновников и депутатов: "Будут ответственные министры и вице-премьеры за конкретные результаты этих реформы".
На завтраке был проведен опрос аудитории, которая в основном состоит из чиновников, бизнесменов и депутатов, и 57% опрошенных заявили, что приоритетной задачей для ускорения экономического роста является реформа управления.
Завтрак Сбербанка проходит на Петербургском форуме каждый год. Утром на него собираются чиновники и бизнесмены, многие из которых до позднего вечера были на вечеринках. Например, в четверг на двух разных мероприятиях выступали группа "Чайф" и британский певец Робби Уильямс.
Некоторые гости завтрака на него не успели. Например, банкир Олег Тиньков и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашев опоздали на завтрак примерно на 15 минут и не смогли пройти в основной зал. Организаторам пришлось искать им места в зале для прессы, а официанты жаловались, что для них не хватает тарелок.
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Что обещали сделать чиновники?
На завтраке российские чиновники описали повестку реформ. Русская служба Би-би-си собрала из их выступлений основное.
- По словам Силуанова, будет проведена «настройка» налоговой системы, которая зафиксирует ее структуру на ближайшие годы. Правительство, по его словам, должно завершить маневр в нефтегазовой отрасли, в рамках этого маневра с 1 июля этого года должны снизиться акцизы на нефтепереработку. Ранее аналитики объясняли, что бензин стоит дорого в основном из-за высоких акцизов
- Правительство собирается занимать на рынке, чтобы финансировать инфраструктурные проекты. Об этом Силуанов более подробно рассказал в первый день форума, заявив, что будет создан специальный фонд в 3% ВВП для финансирования инфраструктурных проектов.
- Будет проведена оцифровка всех данных физических и юридических лиц. По мнению Силуанова, это создаст возможность для работы цифровой экономики.
- Силуанов также обещал сделать более компактный государственный аппарат и перевести часть взаимодействия в цифровой формат.
- Вице-премьер Татьяна Голикова, которая займется в новом правительстве социальной политикой, заявила о необходимости реформы системы образования, в первую очередь школьного. Она пожаловалась в том числе на разобщенные программы в разных регионах.
- Голикова также заявила о необходимости реформы социального страхования и здравоохранения. Она считает не эффективной систему, в которой обязательное медицинское страхование децентрализовано, а каждый регион сам решает, как работать.
- Министр экономразвития Орешкин заявил, что в ближайшее время для государства будут приоритетными ипотека и кредитование корпоративного сектора, которые должны обеспечить экономический рост.