США: в деле о взятках "Роллс-Ройса" появились россиянин и армянин

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В федеральном суде Южного округа Огайо возбуждено уголовное дело против 50-летнего россиянина Виталия Лешкова и 62-летнего армянина Азата Мартиросяна, в прошлом посла Армении в Пекине. Они обвиняются в преступном сговоре с целью отмывания денег.

По делу также проходит 70-летний грек Петрос Контогурис, проживающий в Стамбуле и владеющий основанной им турецкой компанией Gravitas & CIE International, которую прокуроры характеризуют как "коммерческого агента и консультанта различных нефтегазовых проектов по всему миру".

Лешков и Мартиросян работали в инженерно-консультативной компании, которую прокуратура пока не называет и обозначает как "Техническую советницу". Лешков работал в ее представительстве в Алма-Ате, а Мартиросян - в Пекине.

Конготурис проходил также по смежному делу, по которому в том же Огайо были привлечены в прошлом году двое бывших сотрудников знаменитой британской корпорации "Роллс-Ройс", бывший сотрудник голландской "дочки" корпорации и бывший консультант Asia Gas Pipeline LLC, газопровода из Центральной Азии в Китай, являющегося совместным проектом Астаны и Пекина. Все они потом признались в причастности к даче взяток иностранным чиновникам.

Исключение составлял Конготурис, который вину не признал и сейчас привлечен по новому делу вместе с Лешковым и Мартиросяном. К его прошлогодним обвинениям добавился ныне преступный сговор.

Дела о взятках за границей слушаются в Огайо, потому что в этом штате находится бывшая "дочка" "Роллс-Ройса" Rolls-Royce Energy Systems, Inc. (RRESI), горевшая желанием поставлять произведенные ею компрессоры вышеуказанному газопроводу из Центральной Азии в Китай.

Но у RRESI были конкуренты. Чтобы выбор строителей газопровода пал именно на ее продукцию, огайская компания перечисляла Gravitas Конготуриса "комиссионные", зная, как доказывают прокуроры, что часть денег пойдет на взятки иностранному чиновнику, а часть - сообщникам, в том числе якобы Лешкову и Мартиросяну.

Взятки, согласно 30-страничному обвинительному заключению, платились непоименованному чиновнику "КазМунайГаза", государственной компании Казахстана, которая строила газопровод в Китай совместно с его "Национальной нефтяной компанией".

Прокуроры пока скрывают его имя, которое не любили произносить вслух и заговорщики: у них мздоимец числился под кодовым обозначением "Лиса", то есть Fox по-английски или по-немецки Fuchs, которые потом плавно превратились в "Фокстрот".

По словам прокуратуры, благодаря помощи "Лисы" газопровод купил у RRESI компрессоры на 145 млн долларов.

Обвинительный документ включает россыпь цитат из электронной переписки заговорщиков, в которой они делятся впечатлениями о торгах по поводу размеров взятки. Доказательная база обвинения содержит также данные о банковских проводках.

События, фигурирующие в деле, имели место с 2008 по 2013 год, а расследование завязалось в 2012 году, когда в интернете появились утверждения о взятках, которые будто бы раздают сотрудники "Роллс-Ройса", и корпорация обратилась к британским властям.

Причастность ее к коррупции в Африке, на Ближнем Востоке и Южной Америке расследовалась в Британии, США и Бразилии. В прошлом году "Роллс-Ройс" заплатил более 800 млн долларов компенсации, чтобы загладить грехи. Еще в 2014 году корпорация избавилась от огайской RRESI.