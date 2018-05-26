Мужчина повредил картину Репина в Третьяковской галерее

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Московская полиция задержала мужчину, который в пятницу вечером повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына") в Третьяковской галерее.

"Вечером в пятницу в полицию от сотрудника охраны Государственной Третьяковской галереи поступило сообщение о повреждении картины. Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан гражданин, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 243 УК РФ о повреждении культурных ценностей, которая предусматривает до шести лет заключения.

Как сообщили в пресс-службе Третьяковской галереи, один из последних посетителей прорвался в уже пустой зал Репина сквозь группу сотрудников музея, которые проводили осмотр залов перед их закрытием, и нанес по застекленному полотну картины несколько ударов металлической стойкой ограждения.

"В результате ударов толстое стекло, защищавшее работу от колебаний температурно-влажностного режима, было разбито. Картине нанесены серьезные повреждения. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. От падения стекла сильно пострадала авторская художественная рама. По счастливой случайности самое ценное - изображения лиц и рук царя и царевича - не пострадали", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщается, мужчина был передан полиции, а на место прибыли главный хранитель, реставраторы, руководство службы безопасности музея, а также сотрудники специализированной компании по работе с произведениями искусства.

"По окончании первичных оперативно-следственных мероприятий, реставраторы музея провели неотложные аварийные работы - извлечены осколки стекла, произведен демонтаж картины и рамы, после чего работа была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея", - сообщили в галерее.

Картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи московским купцом Павлом Третьяковым у автора с передвижной выставки.

Художник начал работать над произведением в 1882 году, вдохновившись музыкой Римского-Корсакова и впечатлившись современной европейской живописью. Также создание картины стало реакцией на события, связанные с гибелью императора Александра II и казнью народовольцев.

В 1913 году душевнобольной Абрам Балашов нанес ножом три вертикальных пореза холста. После сложной реставрации, в которой участвовал сам Илья Репин, картина находится под наблюдением, а с 1927 года постоянно хранится под стеклом.

Она постоянно представлена в экспозиции Третьяковской галереи и никогда не выдается на выставки, поскольку не подлежит транспортировке.