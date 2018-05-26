"Тихая революция": ирландцы проголосовали за легализацию абортов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сторонники легализации абортов в Дублине радуются положительному для них исходу референдума

Ирландские избиратели с большим перевесом проголосовали за легализацию в стране абортов, которые до настоящего времени были разрешены только в том случае, если беременность угрожала жизни матери.

Окончательные результаты референдума были объявлены около 18 часов по местному времени: за отмену запрета не прерывание беременности проголосовали 66,4% избирателей, против - 33,6%. Явка на референдуме составила более 64%.

Еще до объявления окончательных результатов премьер-министр страны Лео Варадкар назвал произошедшее "тихой революцией".

"Народ высказал свое мнение. Граждане страны дали понять, что им нужна современная конституция в современном государстве", - заявил Варадкар.

Результат референдума был очевиден еще по экзитполам: сторонники легализации лидировали с отрывом почти вдвое. В Дублине разрыв был еще больше: там, по данным экзитполов RTÉ, за отмену запрета на аборты проголосовали более трех четвертей избирателей.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар выступал за легализацию абортов

Сам Варадкар, который выступал за либерализацию законодательства, заявил, что обрадован результатами голосования. "То, что мы наблюдаем сейчас - кульминация "тихой революции", которая происходила в Ирландии на протяжении последних 20 лет", - сказал премьер-министр страны.

Премьер также добавил, что ирландские избиратели продемонстрировали: они уважают право женщин самостоятельно принимать решения по вопросам, касающимся их собственного здоровья.

На референдуме 25 мая избиратели должны были проголосовать за сохранение или отмену восьмой поправки к конституции Ирландии, которая закрепила право эмбриона на жизнь. В ней говорится о том, что с момента зачатия нерожденный ребенок имеет точно такое же право на жизнь, как и сама беременная женщина. Эта поправка была принята в 1983 году, также в результате референдума.

Теперь парламент Ирландии сможет принять закон, согласно которому женщина получит право принять решение сделать аборт до 12 недель беременности без объяснения причины. После 12-й недели прерывание беременности может проводиться в случае наличия угрозы для здоровья и жизни женщины.

По словам премьер-министра страны, новый закон вступит в силу уже в текущем году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сторонники и противники отмены восьмой поправки не скрывали своих эмоций по поводу результатов голосования

Противники отмены восьмой поправки назвали результаты референдума "трагедией исторического масштаба".

"Право нерожденного ребенка на жизнь больше не признается ирландским государством", - заявил представитель движения против легализации абортов "Save The 8th" Джон Макгирк. По его словам, он и его единомышленники продолжат протестовать против отмены запрета.

Лидер оппозиционной партии "Фианна Файл" Микал Мартин утверждает, что референдум стал началом новой эры. По его словам, поставленный на референдуме вопрос был непростым для него самого, однако люди сделали правильный выбор.

Лидер партии "Шинн Фейн" Мэри Лу Макдональд, которая выступала за легализацию абортов, также приветствовала исход референдума.

"Без всяких сомнений, мы приняли правильное решение - в интересах ирландских женщин нынешнего поколения и многих поколений в будущем", - сказала она.

Решение ирландских избирателей приветствовала и правозащитная организация Amnesty International, назвав референдум переломным моментом и победой в борьбе за права женщин. Ранее Amnesty заявляла, что жесткие законы об абортах в Ирландской Республике заставляют воспринимать женщин "как детородные сосуды".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption По мере того как продолжался подсчет голосов, становилось все более очевидно: победу на референдуме с большим перевесом одержали сторонники легализации абортов

Голосование нашло отклик и по другую сторону границы, в Северной Ирландии, где действуют самые строгие законы в отношении абортов, по сравнению с другими территориями Соединенного Королевства.

Принятый в Британии в 1967 году Акт об абортах не действует на территории Северной Ирландии. В настоящее время прерывание беременности в Северной Ирландии разрешено лишь тогда, когда существует угроза жизни беременной женщины или серьезный риск для ее психического или физического здоровья.

Случаи насилия, инцеста и выявление аномалий развития плода в Северной Ирландии основанием для возможности прерывания беременности не являются.

Глава британского министерства по международному развитию Пенни Мордонт, также курирующая в правительстве вопросы прав женщин и равенства, заявила, что исход референдума в Ирландии дает надежду на либерализацию законодательства в Северной Ирландии.

Представители Amnesty International призвали к легализации абортов на всем острове.

Однако бывший министр здравоохранения Северной Ирландии Джим Уэллс заявил, что результаты референдума в Ирландии "представляют смертельную угрозу" еще не родившимся детям в Северной Ирландии. Экс-министр уверен, что услугами ирландских больниц, которые будут проводить операции по прерыванию беременности, в пограничных городах будут пользоваться и жительницы Северной Ирландии.

"Гораздо проще прервать беременность в больнице города Дандолк или Леттеркенни, чем лететь для этого в Манчестер или Лондон", - пояснил Джим Уэллс.