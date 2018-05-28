Польша - консервативная страна. Но мэр-гей быстро набирает популярность

Image caption Роберт Бедронь очень популярен в Слупске. Сможет ли он завоевать поддержку избирателей во всей Польше?

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Мэр польского Слупска - 42-летний Роберт Бедронь - сейчас рассматривается как перспективный кандидат на пост президента Польши. Он атеист - в католической стране, которая остается одной из наиболее религиозных в Европе. Кроме того, он гей - единственный открытый гей среди польских политиков.

"Я мечтатель. Я родился в очень консервативном, традиционном районе Польше. Я гей, и к тому же атеист, поэтому все давалось мне нелегко", - говорит Роберт Бедронь. Город Слупск, мэром которого он является, находится на севере Польши, в 18 км от побережья Балтийского моря.

О нем говорят как о лидере нового прогрессивного политического движения, которое только зарождается в Польше.

Бывший президент Польши Александр Квасьневский призвал мэра Слупска участвовать в президентских выборах в 2020 году. Согласно данным опросов общественного мнения, он занимает третье место по популярности среди политиков страны - после действующего президента Польши Анджея Дуды и экс-премьера страны и действующего председателя Европейского совета Дональда Туска.

От избиений до улыбок

Кажется, что Роберт Бедронь удивительно легко построил свою политическую карьеру. В 2011 году, будучи активистом движения за права ЛГБТ, он стал первым в истории Польши открытым геем в сейме. В 2014 году он был избран мэром Слупска.

"Когда я был депутатом, меня избивали на улице четыре или пять раз", - говорит Бедронь.

"Сейчас они мне все улыбаются и здороваются со мной", - говорит мэр Слупска, подчеркивая, что еще несколько лет назад отношение к геям в Польше было совсем другим.

Image caption Роберт Бедронь и его партнер вместе уже 15 лет, но брак в Польше они заключить не могут

"Тогда они, наверное, сказали бы мне: "Ты гомик" или плюнули бы в меня. Сейчас они говорят: "Доброе утро, господин мэр", и это говорит о произошедших переменах", - говорит Бедронь.

Отношение людей к лесбиянкам, геям, бисексуалам и трансгендерам в Польше постепенно меняется, но однополые браки запрещены, в отличие от многих стран Западной Европы. Это очень сильно раздражает Роберта Бедроня, который как мэр иногда присутствует на церемониях бракосочетания.

"Я очень сильно завидую, потому что вижу, как они счастливы. Мы вместе с моим партнером уже 15 лет, но брак для нас - пока все еще мечта. Это несправедливо, что двое взрослых людей в 2018 году не могут пожениться, если они любят друг друга и хотят быть вместе", - говорит мэр Слупска.

У власти консерваторы

У власти в Польше находится консервативная партия "Право и справедливость". Результаты парламентских выборов 2015 года позволили этой партии сформировать однопартийное правительство большинства впервые в посткоммунистической истории страны.

На выборах в сейм партия получила 37,6 % голосов и 235 мандатов из 460. На выборах в сенат "Право и справедливость" получила 61 место из 100. Тогда же впервые в парламент вообще не прошли левые партии.

"Право и справедливость" шла на выборы с консервативной программой, во главу угла которой были поставлены патриотизм, католические ценности и антиэлитаризм. Программа партии предполагала расширение социальных программ, повышение размера детских пособий и предоставления бесплатных лекарств для пенсионеров.

Однако после выборов действия правительства, которое попыталось установить контроль над СМИ и судебной системой, вызвали критику со стороны граждан, придерживающихся либеральных взглядов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Планы польских властей по реформированию судебной системы вызвали массовые протесты

В июле 2017 года парламент Польши принял законопроект, наделяющий депутатов и министра юстиции правом назначать судей без консультаций с представителями судебной системы.

Против законопроекта выступили оппозиционные партии и правозащитники. По мнению критиков этой законодательной инициативы, предлагаемые нововведения нарушают конституционный принцип разделения властей.

В конце декабря прошлого года Еврокомиссия ввела беспрецедентные дисциплинарные меры в отношении Польши, мотивируя это тем, что запланированные в стране реформы судебной системы ставят под угрозу существование правового государства и подрывают общие ценности ЕС.

Несмотря на протесты, "Право и справедливость" остается самой популярной партией в стране. Однако не в Слупске, где живут более 90 тысяч человек.

"В Польше популярна не одна лишь консервативная, популистская и авторитарная политическая партия", - говорит Роберт Бедронь. За то время, пока он управляет городом, он сократил себе жалование, уменьшил долг города на десятки миллионов злотых, повысил расходы на образование и строительство социального жилья. Также в городе строится новый театр.

На улице у администрации Слупска стоит красный диван - для жителей города, желающих побеседовать с мэром.

Готова ли Польша выбрать гея президентом?

Противники политика говорят, что у Роберта Бедроня нет реальной политической программы и он своей популярностью обязан грамотно построенной пиар-кампании. Рената Ким, журналист польской версии журнала Newsweek, считает, что Бедроню будет сложно завоевать на национальном уровне такую же популярность и поддержку, какой он пользуется в Слупске.

Image caption Роберта Бедронь, будучи мэром Слупска, часто присутствет на церемониях бракосочетания

"Мне кажется, общество еще не готово к тому, чтобы открытый гей стал важной политической фигурой в стране", - говорит Рената Ким.

"Мы живем в очень консервативной стране. Люди не готовы видеть такого человека на посту президента или премьер-министра", - поясняет она.

Однако Бедроню удалось добиться изменения отношения к геям в Польше.

"Я видела, как он общался с молодежью во время музыкального фестиваля, и он там был героем, звездой. Они слушали его так, как будто перед ними пророк. Мне кажется, это говорит о том, что гомосексуальные отношения начинают восприниматься польским обществом как нормальные", - говорит Рената Ким.