Ким Чен Ын уверен, что саммит с Трампом состоится

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В субботу лидеры КНДР и Южной Кореи провели встречу, о которой не сообщалось заранее

Северокорейский лидер Ким Чен Ын уверен, что саммит с президентом США Дональдм Трампом в Сингапуре состоится, сообщают местные СМИ.

В четверг Трамп отменил запланированный саммит, назвав причиной "враждебность" Пхеньяна, но после примирительных заявлений КНДР смягчил свою позицию, заявив, что встреча все же может состояться.

В субботу он сообщил, что дата встречи 12 июня остается неизменной.

Лидеры Северной и Южной Кореи договорились встречаться на регулярной основе, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Накануне состоялся неожиданный саммит между Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином.

Пресс-секретарь южнокорейского президента рассказал, что лидеры двух стран откровенно говорили на разные темы в течение двух часов.

Их вторая встреча состоялась в демилитаризованной зоне Корейского полуострова на границе двух стран. На повестке дня стоял вопрос о саммите США - Северная Корея.

"Они высказались о необходимости частых встреч в будущем для ведения живого диалога, обмена опытом и приложения совместных усилий по созданию безъядерной зоны на корейском полуострове", сообщает ЦТАК.

В сообщении также отмечается, что Ким Чен Ын поблагодарил Мун Чжэ Ина за его усилия в подготовке саммита в Сингапуре и выразил твердую уверенность, что он состоится.

Также там отмечается, что лидеры договорились провести еще одну встречу на высшем уровне в пятницу, но дополнительной информации о ней пока нет.

Белый дом в субботу подтвердил, что группа официальных лиц вылетит в Сингапур, как ранее и планировалось, чтобы начать подготовку к саммиту.

Трамп написал в "Твиттере", что СМИ ошибаются, когда заявляют о невозможности проведения сингапурского саммита в ранее назначенный срок.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump The Failing @nytimes quotes “a senior White House official,” who doesn’t exist, as saying “even if the meeting were reinstated, holding it on June 12 would be impossible, given the lack of time and the amount of planning needed.” WRONG AGAIN! Use real people, not phony sources. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 мая 2018 г.

"Терпящая фиаско New York Times ссылается на несуществующего "высокопоставленного представителя Белого дома", заявившего, что "даже если будет принято решение провести встречу, она не сможет состояться 12 июня из-за недостатка времени и требуемого объема планирования. СНОВА ОШИБЛИСЬ! Обращайтесь к настоящим людям, а не к фальшивым источникам", - написал Трамп в "Твиттере".

В четверг он отменил саммит, обвинив Северную Корею в невероятном гневе и открытой враждебности, но в пятницу написал в "Твиттере", что с КНДР состоялась продуктивная беседа.

"Посмотрим, что случится, - сказал Трамп журналистам. - Мы сейчас ведем с ними переговоры. Они выступили с приятным заявлением".

Он подразумевал слова заместителя министра иностранных дел КНДР Ким Ке Гван, который заявил, что решение Трампа было неожиданным, и Пхеньян глубоко об этом сожалеет. Он добавил, что его страна готова встретиться лицом к лицу в любое время.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ким Чен Ын на прощание помахал рукой

Трамп оставил дверь открытой, заявив в письме Ким Чен Ыну, что состоялся прекрасный диалог, и он по-прежнему ждет встречи с северокорейским лидером.

Вторая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи прошла в пункте Пханмунджом на территории КНДР в субботу.

В официальном сообщении по итогам переговоров Сеул заявил, что стороны обменялись мнениями о том, что необходимо для успешного саммита Северная Корея - США.

США требуют, чтобы КНДР полностью отказалась от своей ядерной программы.