Российские военные погибли в результате нападения боевиков в Сирии

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Четверо российских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков в провинции Дейр-Эз-Зор в Сирии, еще трое получили ранения, сообщили в министерстве обороны России. По версии сирийских активистов, погибли девять россиян.

В ходе атаки боевиков были убиты двое российских военных советников, еще пять российских военнослужащих получили ранения и были доставлены в госпиталь. Двое из них умерли от полученных ранений, сообщили в минобороны.

"В темное время суток артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск атаковали несколько мобильных групп террористов. Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте", говорится в заявлении ведомства.

В минобороны не уточнили, когда именно произошло нападение.

Один из погибших - 25-летний уроженец Смоленска Кирилл Полищук.

Изначально о его гибели сообщила группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT). Один из родственников военного рассказал Би-би-си, что Полищук служил в войсках радио-электронной борьбы и погиб при нападении боевиков ИГ в районе города Меядин, провинции Дейр-эз-Зор.

Прощание с погибшим прошло 26 мая в Смоленске на территории в/ч 06755 ВДВ, сообщила Би-би-си знакомая Полищука. Близкие погибшего отказались комментировать случившееся от своего имени и не стали уточнять, был ли Полищук на контракте с минобороны или воевал в составе неформальной военной организации.

Сколько было погибших

В воскресенье базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил о гибели девяти российских военных и 25 сирийских военнослужащих.

По данным активистов, нападение, которое произошло ранее на этой неделе, совершили боевики запрещенной в России и других странах группировки "Исламское государство".

"Погибли 35 проправительственных военных, включая по меньше мере девять россиян. Некоторые из этих россиян были кадровыми военными, но не все", - цитирует Франс пресс главу центра мониторинга Раби Абделя Рахмана.

Ранее издание Чита.ру со ссылкой на источники сообщило о гибели четырех военнослужащих из Забайкалья в Сирии при обстреле 23 мая.

По данным портала, военные служили в 200-й артбригаде, основной пункт дислокации которой - закрытый посёлок Горный в Забайкальском крае.

В то же время, по версии источника "Новой газеты", бой произошел в ночь на 27 мая, а помимо кадровых военнослужащих погибли двое сотрудников неформальной военной организации "ЧВК Вагнера".

Россия проводит военную операцию в Сирии с осени 2015 года. Российские власти утверждают, что в операции задействована только авиация, и планов начинать масштабную наземную операцию нет.

При этом в министерстве обороны подтверждали, что наземные войска все же участвуют в операции, но в основном это спецназ, который используется для разведки и наведения авиации на цели.

За время военной кампании в Сирии, по официальным данным, погибли уже более 90 российских военнослужащих, из них чуть меньше половины - небоевые потери.

По официальным данным минобороны, боевые потери России в Сирии за все время кампании составили чуть более 40 человек.

Однако, по версии СМИ, погибших куда больше. В частности, по подсчетам Рейтер, только в 2017 году в Сирии погиб 131 российский наемник (агентство отмечает, что военнослужащих эта цифра не учитывает).

Речь идет о служащих так назыаемой "ЧВК Вагнера", которые не имеют отношения ни к одной официальной силовой структуре России, однако за свою боевую работу получали боевые ордена и медали.

Москва отрицает, что отправляет в Сирию не только кадровых военных, но и наемников.