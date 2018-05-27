Скончался американский астронавт Алан Бин, побывавший на Луне

Image caption В своих картинах Бин показывал увлечение всей своей жизни - космос

В США скончался бывший астронавт Алан Бин, ставший четвертым человеком, побывавшим на Луне, сообщила его семья. Бину было 86 лет.

После работы в НАСА он стал успешным художником, а главной темой его картин был космос.

Его семья сообщила, что он заболел две недели назад, когда находился в штате Индиана, и скончался в больнице города Хьюстон.

Астронавт Майк Массимино назвал Бина самым удивительным человеком, которого он когда-либо встречал.

"В нем уникально сочетались технические достижения в роли астронавта и изобразительные достижения в роли художника", - сказал Массимо, участвовавший в двух первых полетах шаттла.

Пропустить Twitter пост , автор: @NASA We remember Apollo 12 astronaut Alan Bean, who walked on the Moon in 1969, commanded the second Skylab crew in 1973 and went on in retirement to paint the remarkable worlds and sights he had seen like no other artist.



Learn more about his life at https://t.co/h6HUiwbVFX. pic.twitter.com/xgGuCwBmEd — NASA (@NASA) 26 мая 2018 г.

"Мы вспоминаем астронавта из "Аполлона-12" Алана Бина, ходившего по Луне в 1969 году и управлявшего экипажем "Скайлэб" в 1973 году. После ухода со службы он начал рисовать удивительные миры, которые так увидеть мог только он", - говорится в "Твиттере" НАСА.

Алана Бина пригласили в НАСА в 1963 году. До этого он испытывал военные самолеты.

Он дважды летал в космос. В первый раз - в 1969 году - он был пилотом лунного модуля миссии "Аполлон-12".

Впоследствии он рассказывал, насколько сложной и рискованной была миссия: "Мы воспринимали это как научную фантастику в гораздо большей степени, чем обычные люди. Мы знали, насколько это сложно. Мы знали, как много всего нужно сделать правильно. Это все равно что отправиться через пустыню Сахара, выбраться наружу и устроить привал на пару дней. А потом надеяться, что двигатель заведется, потому что иначе конец".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1969 году он был пилотом лунного модуля миссии "Аполлон-12"

В 1973 году он стал командиром второй пилотируемой экспедиции к "Скайлэб" - американской орбитальной станции.

Он ушел из НАСА в 1981 году и начал карьеру художника. На его картинах всегда присутствовала космическая тематика, и можно было, например, увидеть следы от подошв на Луне, а также нашивки со скафандра, на которых осталась лунная пыль.

"Он не только демонстрировал эти потрясающие моменты истории, моменты, которые не передала бы камера. Это под силу только картинам, которые он, образно говоря, посыпал лунной пылью, - сказал Би-би-си историк Роберт Перлман. - Эти картины увековечили не только его, но в целом всю программу "Аполлон".

До Бина на Луну ступили Нил Армстронг и Базз Олдрин, прилетевшие туда в экспедиции "Аполлон-11" в июле 1969 года, а также другой участник "Аполлон-12" Чарльз Конрад.

Из всех четырех первопроходцев жив лишь Олдрин, которому сейчас 88 лет.

За все время лунной программы НАСА к спутнику земли слетали 24 человека, а непосредственно на ее поверхность ступили 12 из них.