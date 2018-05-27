Уличным музыкантам в Лондоне теперь можно платить бесконтактно

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Тестировавшая систему Шарлотта Кэмпбелл предлагала слушателям перевести на ее счет два фунта

Прохожие в Лондоне теперь могут не только бросить монетку понравившемуся уличному артисту, но и заплатить за его труд бесконтактной банковской картой.

Лондон, как утверждают авторы этого новшества, стал первым в мире городом, внедрившим систему бесконтактных платежей для уличных музыкантов.

Программа была запущена в партнерстве со шведской компанией iZettle, которую в мае купил американский платежный гигант PayPal.

"Теперь больше лондонцев смогут поддержать наших талантливых уличных артистов", - заявил мэр Лондона Садик Хан, с энтузиазмом относящийся к новой системе. В воскресенье он объявил, что после успешного тестирования эта система будет использоваться во всем городе.

Уличные музыканты, или, как их здесь называют, "баскеры", смогут использовать компактные считывающие устройства, соединенные с их мобильными телефонами. Платежный терминал позволяет жертвовать фиксированную сумму.

Media playback is unsupported on your device #Londonблог: каково это быть лондонским "баскером"?

Профессиональная уличная певица Шарлотта Кэпмбелл, которая участвовала испытании новой системы платежей, говорит, что возможность оплаты бесконтактной картой значительно повысила ее заработок.

Она рассказывала, что деньги ей жертвовали больше, чем когда-либо, и когда люди видели, как кто-то пробовал эту бесконтактную систему, к нему тут же присоединялись другие.

В Лондоне, особенно в центре, в том числе в метро, работает множество "баскеров" . Нередко встречаются музыканты довольно высокого уровня, вполне заслуживающие достойной оплаты своего труда.

Однако у лондонцев часто нет мелочи в кармане, а с купюрами они расстаются не очень охотно. Введенная городскими властями бесконтактная система оплаты, судя по первым экспериментам, решает эту проблему.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Виолончелист Джулиан Ллойд Веббер еще в 2001 году стал первым официальным "баскером" лондонского метро. Чтобы играть в лондонской подземке, нужно получить специальный сертификат

Организация уличных музыкантов Busk in London, которая работала над системой с iZettle, заявила, что в ближайшие месяцы возможность собирать пожертвования таким образом появится у артистов во всех районах Лондона.

Использование платежных терминалов для онлайн-платежей становится все более популярным у тех, кто собирает деньги на благотворительность или ведет маленький бизнес.

Основанная в Стокгольме в 2010 году компания iZettle начала с продажи платежных терминалов, однако недавно расширилась, организовав полноценную платформу для онлайн-торговли.

Ранее в этом месяце PayPal объявил, что покупает iZettle за два миллиарда долларов.