Тысячи правых вышли на марш в Берлине. Левых вышло в два раза больше

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сторонники АдГ вышли на марш под национальными флагами

В Берлине в воскресенье прошли два марша - демонстрация сторонников праворадикальной партии "Альтернатива для Германии" и контрдемонстрация её противников.

По данным полиции, на улицы вышло более пяти тысяч сторонников АдГ, но число их противников было вдвое большим.

Сторонники партии "Альтернатива для Германии", которая выступает против иммиграции в страну, выкрикивали "Мы - народ", левые в ответ скандировали - "Убирайтесь, нацисты!"

Полиция использовала перечный газ, пытаясь разъединить участников двух демонстраций, готовых напасть друг на друга.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption По данным полиции, противников правых на улицах было вдвое больше

Сторонники АдГ собрались вскоре после полудня у главного железнодорожного вокзала Берлина, откликнувшись на призыв руководства партии устроить марш по городу "во имя будущего Германии".

На площади у станции Фридрихштрассе начались столкновения, полицейские в бронежилетах и шлемах задерживали участников беспорядков.

Националистическая партия АдГ стала крупнейшей оппозиционной силой в Германии по результатам всеобщих выборов в начале года, когда ей удалось набрать 13% голосов.

Воскресная демонстрация стала крупнейшей за всю историю партии.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Полиция производила задержания на станции Фридрихштрассе

В беседе с корреспондентом газеты Bild накануне воскресной демонстрации генеральный секретарь правящей партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила партию АдГ в антисемитизме.

По её словам, эта партия является угрозой для существования евреев в Германии.

Руководство АдГ отвергает обвинения в антисемитизме. Руководители партии Йорг Метен и Александр Гауланд собирались выступить перед участниками демонстрации в воскресенье.

Руководитель берлинского отделения АдГ Георг Паздерски заявил, что многие сторонники партии опасаются общественного гнева, несмотря на успех партии на выборах.