Тысячи правых вышли на марш в Берлине. Левых вышло в два раза больше
В Берлине в воскресенье прошли два марша - демонстрация сторонников праворадикальной партии "Альтернатива для Германии" и контрдемонстрация её противников.
По данным полиции, на улицы вышло более пяти тысяч сторонников АдГ, но число их противников было вдвое большим.
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Сторонники партии "Альтернатива для Германии", которая выступает против иммиграции в страну, выкрикивали "Мы - народ", левые в ответ скандировали - "Убирайтесь, нацисты!"
Полиция использовала перечный газ, пытаясь разъединить участников двух демонстраций, готовых напасть друг на друга.
Сторонники АдГ собрались вскоре после полудня у главного железнодорожного вокзала Берлина, откликнувшись на призыв руководства партии устроить марш по городу "во имя будущего Германии".
На площади у станции Фридрихштрассе начались столкновения, полицейские в бронежилетах и шлемах задерживали участников беспорядков.
Националистическая партия АдГ стала крупнейшей оппозиционной силой в Германии по результатам всеобщих выборов в начале года, когда ей удалось набрать 13% голосов.
Воскресная демонстрация стала крупнейшей за всю историю партии.
В беседе с корреспондентом газеты Bild накануне воскресной демонстрации генеральный секретарь правящей партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр обвинила партию АдГ в антисемитизме.
По её словам, эта партия является угрозой для существования евреев в Германии.
Руководство АдГ отвергает обвинения в антисемитизме. Руководители партии Йорг Метен и Александр Гауланд собирались выступить перед участниками демонстрации в воскресенье.
Руководитель берлинского отделения АдГ Георг Паздерски заявил, что многие сторонники партии опасаются общественного гнева, несмотря на успех партии на выборах.