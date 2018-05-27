И.о. премьера Италии Конте так и не смог сформировать правительство

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Джузеппе Конте - юрист и профессор права, ранее политикой он не занимался

Исполняющий обязанности премьер-министра Италии Джузеппе Конте отказался от попыток сформировать правительство. Ранее сообщалось, что президент страны наложил вето на предложенную премьером кандидатуру министра экономики.

Конте сообщил, что вернул свой мандат исполняющего обязанности премьер-министра президенту страны.

Об этом было объявлено после встречи между президентом и премьером вечером в воскресенье. Джузеппе Конте представил список министров своего кабинета президенту Серджо Маттарелла в надежде сформировать коалиционное правительство.

Препятствием для формирования нового правительства Италии стало обсуждение кандидатуры министра экономики.

Националистическая партия "Лига", совместно с движением "Пять звезд" выдвинувшая профессора Конте на пост премьера, настаивала на фигуре 81-летнего экономиста Паоло Савоны, который не устроил президента Серджо Маттарелла из-за своей антиевропейской позиции.

Ранее кандидатуру 53-летнего профессионального адвоката Джузеппе Конте в качестве кандидата на пост премьера предложили победившие на парламентских выборах "Пять звезд" и "Лига", которые должны были войти в состав коалиционного правительства.

Популистское движение "Пять звезд" и антииммигрантская партия "Лига" негативно оценивают политику жесткой экономии ЕС и хотят договориться об изменениях условий госдолга Италии.

Ранее возможность создания такой коалиции называли "наихудшим кошмаром для ЕС".

Консервативная партия "Лига", выступающая за резкое сокращение мигрантов в Италии и либерализацию экономики страны, до выборов 2018 года была известна как "Северная лига", и это название до сих пор остается в ее уставе. Однако в Италии ее часто называли просто "Лига", и перед выборами руководство партии провело ребрендинг, сократив официальное название.

23 мая президент Итальянской республики предложил Конте возглавить кабинет.

После выборов 4 марта Италия живет без правительства, так как ни одна из политических партий или коалиций не сумела обеспечить себе большинства.

Теперь президенту страны предстоит принять решение о проведении внеочередных всеобщих выборов как единственного средства преодоления политического кризиса.