Новая волна отставок: глава Якутии объявил об уходе с поста
Глава Якутии Егор Борисов заявил, что подает в отставку по собственному желанию. Ранее СМИ сообщали о его возможном уходе в связи с низкими результатами Владимира Путина на президентских выборах в регионе.
"Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий Главы Республики Саха (Якутия) в связи с отставкой по собственному желанию. Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. Сам проводил это в кадровой работе. Сегодня назрел тот момент в Якутии", - написал он в своем аккаунте в "Инстаграме".
Борисов возглавлял регион с сентября 2010 года, он сменил на этом посту Вячеслава Штырова, который ушел в Совет Федерации.
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В 2014 году на досрочных выборах главы Якутии Борисов набрал более 58% голосов избирателей.
В марте телеканал "Дождь" сообщал со ссылкой на свои источники, что в администрации президента обсуждается новая волна отставок губернаторов, в том числе Егора Борисова.
По словам собеседников телеканала, причиной отставки могли стать результаты президентских выборах в регионе. В Якутии Путин показал худший результат - 64,38%. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин, наоборот, показал лучший результат - за него проголосовали 27.25% избирателей.
В частности, чиновников могла не устроить агитация на якутском языке среди коренного населения, отмечал "Дождь".
О грядущей отставке Борисова на прошлой неделе сообщала и газета "Ведомости". По словам источника издания, у главы Алтайского края Александра Карлина и Егора Борисова были один из самых низких рейтингов среди всех губернаторов.