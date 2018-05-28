Новая волна отставок: глава Якутии объявил об уходе с поста

Правообладатель иллюстрации Yuri Smutyuk/TASS

Глава Якутии Егор Борисов заявил, что подает в отставку по собственному желанию. Ранее СМИ сообщали о его возможном уходе в связи с низкими результатами Владимира Путина на президентских выборах в регионе.

"Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий Главы Республики Саха (Якутия) в связи с отставкой по собственному желанию. Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. Сам проводил это в кадровой работе. Сегодня назрел тот момент в Якутии", - написал он в своем аккаунте в "Инстаграме".

Борисов возглавлял регион с сентября 2010 года, он сменил на этом посту Вячеслава Штырова, который ушел в Совет Федерации.

В 2014 году на досрочных выборах главы Якутии Борисов набрал более 58% голосов избирателей.

В марте телеканал "Дождь" сообщал со ссылкой на свои источники, что в администрации президента обсуждается новая волна отставок губернаторов, в том числе Егора Борисова.

По словам собеседников телеканала, причиной отставки могли стать результаты президентских выборах в регионе. В Якутии Путин показал худший результат - 64,38%. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин, наоборот, показал лучший результат - за него проголосовали 27.25% избирателей.

В частности, чиновников могла не устроить агитация на якутском языке среди коренного населения, отмечал "Дождь".

О грядущей отставке Борисова на прошлой неделе сообщала и газета "Ведомости". По словам источника издания, у главы Алтайского края Александра Карлина и Егора Борисова были один из самых низких рейтингов среди всех губернаторов.