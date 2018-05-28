Бастрыкин призвал закрыть Instagram, перепутав его с Telegram

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал закрыть социальную сеть Instagram, так как она использовалась для совершения "теракта в Ленинграде". Цитату из выступления Бастрыкина опубликовало издание РБК.

"А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram", - заявил он на съезде уполномоченных по правам детей.

После того как его слова вызвали бурную реакцию в социальных сетях, Следственный комитет опубликовал свою версию выступления Бастрыкина. В нем упомянуты уже Санкт-Петербург и мессенджер Telegram.

"Он подчеркнул целесообразность закрытия мессенджера Telegram, который был использован злоумышленниками при совершении особо тяжких преступлений, в том числе при совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В апреле Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram, после того как руководство соцсети отказалось предоставить ФСБ ключи шифрования.

Блокировки привели к сбоям в работе многих сайтов и приложений. 27 апреля был подан первый иск к Роскомнадзору, связанный с блокировками. При этом многие российские пользователи, в том числе чиновники сообщали, что Telegram по-прежнему работает.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года: в результате погибли 16 человек, еще 60 пострадали. По утверждению ФСБ, исполнитель теракта использовал мессенджер Telegram для связи с "зарубежным куратором".

В середине мая РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что Александр Бастрыкин может в этом году занять пост председателя Конституционного суда, сменив Валерия Зорькина.

Нынешнее высказывание Бастрыкина быстро разошлось в интернете и позабавило пользователей социальных сетей.