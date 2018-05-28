Абрамович прилетел в Тель-Авив и получил гражданство Израиля

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Российский миллиардер и владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, столкнувшийся с трудностями при продлении британской визы, стал гражданином Израиля и собирается жить в Тель-Авиве, пишет израильская пресса со ссылкой на МВД страны.

Как сообщает The Times of Israel, министерство внутренних дел подтверждает сообщения о том, что частный самолет бизнесмена приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона, где Абрамовичу выдали удостоверение личности гражданина. Он станет самым богатым человеком Израиля и будет жить в Тель-Авиве, подчеркивает издание.

Источники Би-би-си в правительстве Израиля подтвердили, что Абрамович прилетел в Израиль около часа дня в понедельник и официально получил гражданство. Однако в настоящее время, по их данным, миллиардер уже покинул страну.

Абрамович получил израильский паспорт в соответствии с законом о возвращении, который позволяет евреям получать израильское гражданство.

Сообщается также, что он отказался от предлагаемой каждому репатрианту денежной субсидии.

Ранее стало известно, что Абрамович, запросивший о продлении своей британской визы, до сих пор не получил ответа от властей Британии.

В окружении самого бизнесмена подчерикивали, что речь не идет об отказе в выдаче визы. Абрамович не в первый раз продлевает визу, но в этот раз произошла задержка, говорили Би-би-си источники в окружении миллиардера.

В понедельник в компании Millhouse, управляющей активами Абрамовича, Би-би-си заявили, что не комментируют личную жизнь бизнесмена. "[Это] частный вопрос", - написал глава пресс-службы Millhouse Джон Манн.

О том, что Абрамович собрался в Израиль для решения вопроса с получением израильского гражданства, 24 мая сообщает агентство Блумберг со ссылкой на израильскую газету "Исраэль Хайом". Издание утверждало, что бизнесмен строит дом в престижном районе Тель-Авива и собирается эмигрировать в Израиль.

Посол Израиля в России Гари Корен на вопрос о возможном переезде Абрамовича, который проводил много времени в Великобритании, в Израиль на прошлой неделе ответил так: "Почему бы нет". А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: "В Кремле об этом неизвестно, и мы не отслеживаем пути перемещения и поездки наших предпринимателей".