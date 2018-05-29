"Человек-паук" из Мали, спасший ребенка в Париже, получил французское гражданство
Иммигрант из Мали, спасший ребенка в субботу вечером в Париже, получил французское гражданство, работу и благодарность от президента страны.
В понедельник 22-летний Мамуду Гассама посетил Елисейский дворец по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Тот лично выразил иммигранту благодарность и пообещал, что ему будет предоставлено французское гражданство.
Кроме того, Макрон вручил Гассаме медаль за храбрость и предложил работу в пожарной службе.
Иммигрант из Мали стал настоящим героем во Франции, после того как в субботу без страховки забрался по фасаду дома в Париже, чтобы спасти из последних сил цепляющегося за край балкона ребенка.
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Видеозапись чудесного спасения мгновенно разлетелась по соцсетям.
Меньше минуты у малийца ушло на то, чтобы вскарабкаться на четвертый этаж здания, подтягиваясь с одного балкона на другой, и перехватить четырехлетнего мальчика из рук мужчины, который пытался удержать ребенка от падения, перегнувшись через балконную перегородку из соседней квартиры.
Во время встречи с президентом Мамуду Гассама рассказал, что просто проходил мимо и увидел толпу, собравшуюся напротив дома.
"У меня просто не было времени думать, я перебежал через дорогу, чтобы прийти на помощь", - рассказал иммигрант президенту Франции.
"Я просто взобрался вверх и поблагодарил Бога, Господь мне помог. Чем выше я поднимался, тем больше появлялось смелости, чтобы двигаться дальше, вот и все", - добавил Гассама.
При этом он отметил, что, когда вытащил мальчика, ребенок плакал, и что у него болела ножка.
Пожарники прибыли на место происшествия, когда малыш уже был спасен.
"К счастью, там оказался кто-то в хорошей физической форме, и у кого хватило храбрости, чтобы бросится на помощь ребенку и спасти его", - прокомментировал пресс-секретарь пожарной службы.
Видеозапись чудесного спасения была опубликована в "Фейсбуке" вечером в субботу, и с тех пор его уже посмотрело почти 12 миллионов человек.