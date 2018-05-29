Американский борец Джефф Монсон получил российское гражданство

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В апреле 2016 года Монсон принял участие в шествии КПРФ на Красной площади в Москве

Американский спортсмен, боец смешанных единоборств Джефф Монсон получил российское гражданство. Указ за подписью президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

47-летний Монсон является двукратным победителем соревнований ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу.

В последние годы Монсон стал терять популярность в США и всё чаще выступал в России. Он неоднократно заявлял о своей симпатии к Путину и желании получить российский паспорт.

Самым известным поединком Монсона в России стал бой с Федором Емельяненко в ноябре 2011 года, в котором судьи присудили победу российскому спортсмену.

На поединке присутствовал Владимир Путин, который вышел на ринг поздравить победителя. Во время речи Путина (на тот момент премьер-министра России) в зале послышался неодобрительный гул. Позднее пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков заявил, что на самом деле зрители освистали не Путина, а проигравшего Монсона, который в тот момент спешно покидал ринг.

В октябре 2016 года на портале YouTube появилась запись с видеорегистратора машины Монсона, где он с сильным акцентом эмоционально поет песню "Перемен" группы "Кино".

Под гимн Донбасса

Монсон выражал поддержку самопровозглашенным Донецкой и Луганской "народным республикам" на востоке Украины и ездил туда с выступлениями.

В сентябре 2014 года на международном турнире по смешанным единоборствам в Мордовии спортсмен решил выйти на ринг под звуки гимна Донбасса. Он объяснил свой поступок желанием поддержать жителей юго-востока Украины.

"Жители Украины и России - это братские народы. Жители Донбасса вправе выбирать свой собственный путь, а они хотят быть с Россией. Я с ними солидарен", - сказал тогда борец.

Монсон называет себя убежденным коммунистом - он принимал участие в шествиях КПРФ в Москве. Одна из многочисленных татуировок на его теле посвящена Сталинградской битве.

"Решил пройти все стадии"

Спортсмен утверждает, что его желание получить российский паспорт никак не связано с политикой и объясняется исключительно его любовью к России.

В интервью порталу Sports.ru Монсон заявлял, что не уважает актера Жерара Депардье, ставшего гражданином Россиии в 2015 году, так как тот якобы "получил гражданство, хотя Россию не любит".

Позднее Монсон рассказывал, что подал прошение о получении гражданства не напрямую Владимиру Путину, а через партию ЛДПР, поскольку там работает его друг.

Спортсмен отмечал, что решил не пользоваться своим звездным статусом для получения паспорта, в отличие от других знаменитостей.

"Если бы я пришел, как суперзвезда, как Рой Джонс или Жерар Депардье, все бы прошло быстро. Но я решил пройти через все стадии, поэтому процесс был достаточно трудоемким. И всё же в самое ближайшее время я получу паспорт гражданина России", - говорил Монсон на пресс-конференции в феврале.

Боец также рассказал, что у него есть "небольшой коттедж в Тюмени", куда он любит время от времени приезжать.

За последние несколько лет российское гражданство получили французский актер Жерар Депардье, американский боксер-тяжеловес Рой Джонс и американский киноактер Стивен Сигал. Все они выражали свою симпатию к российским властям и к президенту Путину.